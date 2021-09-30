اليوتيوبر حمدي عاشور يكشف عن أرباحه السنوية

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

علق اليوتيوبر حمدي عاشور، على فرض الضرائب على اليوتيوبرز، قائلا: «هذا الخبر احزن الجميع، انا بشتغل على منصة ليس لها علاقة بمصر، وبشتري معداتي بفلوسي، وبصرف نت من جيبي، وفوق ده كله عملي ليس له علاقة بالدولة، ايه الخدمة التي تقدمها الدولة لكي تفرض على ضرائب».

وتابع «عاشور»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أشرف شرف الدين، ببرنامج «حوار الخميس»، المذاع على فضائية «الحدث اليوم»، مساء الخميس، أن اليوتيوب منصة دولية وليس له علاقة بمصر، معقبًا: «وأنا بصور في الشارع أي حد بيقابلني وبيوقف الدنيا، أنا ليس لدي أي مشكلة في الضرائب، لكني عايز أعرف الخدمة التي تقدمها الدولة لي، لكي تفرض على ضرائب».

ولفت إلى ان الضرائب لم تفرض على اليوتيوبرز لم تفرض في أي دولة، متابعًا: «أنا لدي ضرائب فقط على فرض الضرائب على اليويتوبر».

وكشف عن أرباحه من اليوتيوب السنوية، قائلاً: «لو أنا اشتغلت حلو، ممكن أعمل في المتوسط 70 ألف جنيه في العام».