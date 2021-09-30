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«حتى يعرف العالم» انطلاق مؤتمر تحضيري لاحتفالية مرور 2000 سنة على قيامة المسيح

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«حتى يعرف العالم» انطلاق مؤتمر تحضيري لاحتفالية مرور 2000 سنة على قيامة المسيح «حتى يعرف العالم» انطلاق مؤتمر تحضيري لاحتفالية مرور 2000 سنة على قيامة المسيح

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بدأت فعاليات أول مؤتمر روحي ولاهوتي بدير الأنافورا، في اطار استعداد الاحتفال بمرور 2000 سنة على قيامة السيد المسيح سنة 2033.

تهدف هذه مسيرة الاستعداد إلى إعداد المسيحيين في كل أنحاء العالم لهذا الحدث الكبير والعمل على توحيد كل المسيحيين باختلاف كنائسهم حول هذا التاريخ.

ومن المقرر أن يمتد المؤتمر من مساء اليوم وحتى يوم السبت المقبل الموافق 2 أكتوبر، بحضور ممثلين عن جميع الكنائس في والدول العربية من قادة دينيين وعلمانيين مهتمين بالشأن المسكوني وكل ذي إرادة صالحة.

يذكر أن هذا المؤتمر يعقد تحت مظلة مجلس كنائس مصر، والمجموعة الدولية 2033 JC التي تعمل من أجل إعلاء هذا الهدف.

المصرى اليوم

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