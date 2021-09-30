أخبار عاجلة

نزاهة: إيقاف 271 مواطنا ومقيم في 9 وزارات -
اعتماد منتج تأمين الطرود البريدية -
"نيوكاسل" على بُعد ساعات من الاستحواذ السعودي.. والعهدة لـ"سكاي" البريطانية -
وزير التعليم يكرّم 49 طالبًا وطالبة حصلوا على 107 جوائز عالمية -
"الأمن البيئي" تضبط مخالفيْن يقومان بنقل الرمال وتجريف التربة -
جرعات كورونا المعطاة في المملكة تقترب من 43 مليون جرعة -
مركز حي الشرائع بمكة يقيم أمسية ثقافية بمناسبة يوم المعلم -
"الحبوب" تبدأ صرف مستحقات الدفعة الرابعة عشرة لمزارعي القمح المحلي -
الإحصاء الخليجي: 78 مليون جرعة من لقاح كورونا المعطاة بدول "التعاون" -
استهدفت 20 سعودية.. "همة" تبدأ التدريب العملي لبرنامج بارعة للتواصل الرقمي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

حسن شاكوش يكشف تفاصيل خلافه مع رضا البحراوي

Print
حسن شاكوش يكشف تفاصيل خلافه مع رضا البحراوي حسن شاكوش يكشف تفاصيل خلافه مع رضا البحراوي

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال حسن شاكوش، مطرب المهرجانات، إن البعض حزين من تصالحه مع الفنان رضا البحراوي، موجهًا اعتذاره للجمهور: «المشكلة اللي حصلت مع البحراوي لن تتكرر مرة أخرى، ودي أول مشكلة ليا، عمري في حياتي ما تكلمت عن أحد، وكنت بمسع شتمتي بنفسي، وباخد بعض وامشي عشان المكانة اللي انا فيها دلوقتي».

وعلق «شاكوش»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أشرف شرف الدين، ببرنامج «حوار الخميس»، المذاع على فضائية «الحدث اليوم»، مساء الخميس، على بيان النقابة بعدم وجود «شاكوش» مرة أخرى في المستقبل«، قائلاً:»أنا تحت أمر النقابة، واللي هما شايفينه«.

وعن استعداده لدفع الضرائب المفروضة على قنوات اليوتيوب، قال «شاكوش»: «الحمد لله الضرائب عندي خلصانة، انا الحمد لله مظبط كل حاجة، والدنيا معايا تمام في الضرائب بفضل الله».

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
مصطفى عسل ونوران جوهر يتوجان ببطولة أمريكا المفتوحة للإسكواش

مصطفى عسل ونوران جوهر يتوجان ببطولة أمريكا المفتوحة للإسكواش

«موراي» يطلق نداء للبحث عن خاتم زواجه المسروق.. «كان مربوط فى الحذاء»

«موراي» يطلق نداء للبحث عن خاتم زواجه المسروق.. «كان مربوط فى الحذاء»

اللجنة الوطنية لليونسكو تكرم الطلاب الفائزين في الأولمبياد العربي الثاني للرياضيات

اللجنة الوطنية لليونسكو تكرم الطلاب الفائزين في الأولمبياد العربي الثاني للرياضيات

«مياه القناة» تنهي استعداداتها لاستقبال موسم الشتاء

«مياه القناة» تنهي استعداداتها لاستقبال موسم الشتاء