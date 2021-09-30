قرقاش: «إكسبو 2020 دبي» يمثل منصة للاحتفاء بالتعاون الإنساني

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قال الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لرئيس الدولة، إن الحضور الدولي اللافت في «إكسبو 2020 دبي» يؤكد المكانة المتقدمة لدولة الإمارات على الساحتين الدولية والإقليمية باعتبارها شريكاً مقدراً وقوة دافعة للنمو والتطور.

وأكد في تصريح بمناسبة افتتاح المعرض أن «إكسبو 2020 دبي» يمثل منصة للاحتفاء بالتعاون الإنساني والدولي، ويجسد قدرة العالم على تخطي التحديات وتحويلها إلى فرص تنموية عبر الشراكات والتحالفات التي تركز على الابتكار والإبداع ونشر الأمل والايجابية.

وأضاف: «نسعى في دولة الإمارات إلى تقديم سرد مختلف عن منطقتنا، من خلال التركيز على الفرص والتنوع والتفكير الإيجابي والتفاؤل وتغيير الصورة النمطية عن المنطقة والسرد المتعلق بالنزاعات والصراعات، وهذه الروح التي نحتاجها في منطقة غالبيتها من الشباب».

وقال الدكتور أنور بن محمد قرقاش: «نفتخر في الإمارات بتقديم معرض يركز على التواصل بين البشر وتعاونهم وتكامل جهودهم، وهذه النظرة الاستشرافية أكدتها الظروف الصعبة التي مر بها العالم خلال العامين الماضيين، والتي أكدت أن روح التضامن وتظافر الجهود وتكاملها هي طريقنا نحو مستقبل أفضل للبشرية ورفاه الشعوب وتقدمها، وهذا ما نسعى إليه في الدولة من خلال التركيز على الأفكار الإبداعية والتقنيات المتقدمة، وتعزيز دور الشباب وبناء الشراكات.