معتز إينو معلقًا على قرار عودة شوقي غريب للمنتخب الأولمبي: «قتل طموح المدربين»

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انتقد معتز اينو، نجم الأهلي والزمالك السابق، اللجنة المكلفة بادارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أحمد مجاهد، وذلك بعد قرارها بتعيين شوقي غريب، مديرًا فنيًا للمنتخب الأولمبي.

وقال معتز اينو، في تصريحات عبر برنامج «ستاد المصري اليوم»، الذي تقدمه الكاتبة الصحفية ياسمين عبدالعزيز، :«قرار اتحاد الكرة بتعيين شوقي غريب، مديرًا فنيًا للمنتخب الأولمبي، هو احباط لكل المدربين المصريين».

وأضاف :«اتحاد الكرة قتل طموح المدربين المصريين، بعد قراره بعودة شوقي غريب للمنتخب الأولمبي»، مضيفًا :«هناك عدد من المدربين الشباب يستحقون تولي تدريب المنتخب الأولمبي، على رأسهم رضا شحاتة، المدير الفني للجونة وعماد النحاس، المدير الفني للمقاولون العرب».

وتابع :«ما دام، هناك نية لاستمرار شوقي غريب، لماذا تمت إقالته عقب الأولمبياد؟»، مضيفا:«حق مشروع لكل مدرب ان يحلم يتدريب المنتخب، كان يجب إعطاء الفرصة لمدرب آخر بدلاً من شوقي غريب».