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فاروق جعفر عن شريف وأكرم توفيق: الدولي غير الدوري

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فاروق جعفر عن شريف وأكرم توفيق: الدولي غير الدوري فاروق جعفر عن شريف وأكرم توفيق: الدولي غير الدوري

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قال فاروق جعفر نجم ومدرب طلائع الجيش الأسبق، أن محمد شريف وأكرم توفيق لاعبا النادى الأهلى لم يكتسبا الخبرات الدولية الكافية للتواجد ضمن قائمة للفراعنة.

وصرح فاروق في تصريحات تلفزيونية:« محمد شريف المهاجم رقم واحد ولكنه لسه مش لاعب دولى فهو يحتاج للوقت والمساحة لاكتساب الخبرات وبحاجة إلى جزئية الثقة، وكذلك أكرم توفيق واللاعب الدولى غير الدورى، أكرم لعب دولى قليل، ومحمد حمدى ليس لاعباً دولياً ومصطفى فتحى لاعب كبير ولكن ليس لاعب دولى».

وأضاف :« يجب أن يكون هناك موازنة بين الأداء والمهارة والخبرات، لا يعتمد على التاريخ فى اختيار اللاعبين، واللعب الدولى قيمة مختلفة تماماً بخبراته، بخلاف الدورى وكأس ، والفترة الماضية الكثافة العددية فى الاختيارات أثرت على أداء المنتخب، والفيصل بين اللاعب والمدرب هو الملعب ويجب على اللاعبين أن يقدموا أنفسهم بشكل جيد».

وعن اختيارات: «كيروش لم يختار 90% من لاعبى المنتخب لعدم معرفته باللاعبين، وهو الآن في مرحلة استكشاف اللاعبين، ومباراة اليوم فرصة مهمة للتحضير لمباراة ليبيا».

المصرى اليوم

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