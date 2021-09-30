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محافظ بني سويف يهنئ طالبا حقق المركز الـ8 عالميا بالأولمبياد الدولي للغة الإنجليزية

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محافظ بني سويف يهنئ طالبا حقق المركز الـ8 عالميا بالأولمبياد الدولي للغة الإنجليزية محافظ بني سويف يهنئ طالبا حقق المركز الـ8 عالميا بالأولمبياد الدولي للغة الإنجليزية

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أجرى الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف اتصالاً هاتفيا بالطالب:محمود عبدالعاطى محمد ،ابن بني سويف، بالصف الأول الثانوي بمدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM بمحافظة بني سويف،بمناسبة حصوله على المركز الثامن عالمياً ،إثر مشاركته ضمن المصري الذي مثل في الأولمبياد الدولي للغة الإنجليزية HIPPO 2021.

وخلال الاتصال هنأ المحافظ الطالب بهذا الإنجاز، معربا عن سعادته بحصوله على ترتيب عالمي HIPPO4 والذي جاء تتويجا لتفوقه على نظرائه الطلاب من مختلف بلدان العالم المشاركة في الأولمبياد، مطالباً إياه بأهمية الحفاظ على استدامة التميز والتفوق.

وأشار إلى أن الطلاب النابغين محظوظون، في عهدفخامة الرئيس عبدالفتاح ،الذي يولى اهتماماً كبيراَ وغير مسبوق بالمتفوقين والموهوبين من خلال الدعم العملي عن طريق المشروعات القومية في المجالات النوعية كالاتصالات والتكنولوجيا والبحث العلمي ضمن رؤية متكاملة لبناء الشخصية المصرية، بهدف تحقيق التنافسية العالمية في التعليم في إطار الرؤية التنموية 2030.

من جانبه أوضح وكيل الوزارة عمرو شحاتة أعرب عن سعادته بتحقيق أحد طلاب بني سويف هذا الإنجاز، مشيرا إلى تلقيه خطاب من شركة أديوميتر مصر لتنظيم المسابقات العلمية والدولية «الممثل الرسمي والمنظم للأولمبياد الدولى للغة الإنجليزية»،والذي يتكون من 9 فئات،حصلت مصر منهم على 3 مراكز عالمية، نافست فيها ماليزيا ومتفوقة على باقى الدول المشاركة في الأوليمبياد الذي يقوم على قياس مهارات اللغة الإنجليزية الأربعة (قراءة، كتابة، تحدث، استماع) وفق الإطار المرجعي الأوروبي «CEER».

حيث تم تقسيم المشاركين من حيث نوع التعليم والسن إلى فئات تنافس منتظمة وهى خاصة بالمدارس الرسمية والخاصة، أما الفئات الخاصة فهي للمدارس الدولية والمتحدثين الأصليين للغة الإنجليزية، مما يكسب الأولمبياد أهمية كبيرة ويزيد من فعالية ما يدرسه ويتعلمه الطالب في المدرسة وبالتالي تحقيق الجودة والتنافسية على كافة المستويات.

المصرى اليوم

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