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أكد معتز إينو، نجم الأهلي والزمالك السابق، أن البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني الجديد للمنتخب الوطني الأول، قادر على النجاح مع الفراعنة، وذلك بعد توليه المسؤولية الفنية خلفًا لحسام البدري، الذي تمت اقالته عقب التعادل مع الجابون.

وقال معتز إينو، في تصريحات لبرنامج «ستاد المصري اليوم»، الذي تقدمه الكاتبة الصحفية ياسمين عبدالعزيز، :«كيروش، مدرب مميز وصاحب خبرات كبيرة، أول مرة نتعاقد مع مدرب يكون صاحب سيرة ذاتية قوية».

وأضاف :«كيروش، قادر على النجاح مع المنتخب الوطني، في الفترة المقبلة، خاصة أن المنتخب يمتلك العديد المميزين، الذين سوف يساعدونه على النجاح«.

يذكر أن المنتخب يواجه ليبيريا، مساء اليوم الخميس، ضمن استعداداته لخوض مباراتي ليبيا، المقرر لهما يومي 8. 11 اكتوبر المقبل، في تصفيات كأس العالم قطر 2022.