أخبار عاجلة

نزاهة: إيقاف 271 مواطنا ومقيم في 9 وزارات -
اعتماد منتج تأمين الطرود البريدية -
"نيوكاسل" على بُعد ساعات من الاستحواذ السعودي.. والعهدة لـ"سكاي" البريطانية -
وزير التعليم يكرّم 49 طالبًا وطالبة حصلوا على 107 جوائز عالمية -
"الأمن البيئي" تضبط مخالفيْن يقومان بنقل الرمال وتجريف التربة -
جرعات كورونا المعطاة في المملكة تقترب من 43 مليون جرعة -
مركز حي الشرائع بمكة يقيم أمسية ثقافية بمناسبة يوم المعلم -
"الحبوب" تبدأ صرف مستحقات الدفعة الرابعة عشرة لمزارعي القمح المحلي -
الإحصاء الخليجي: 78 مليون جرعة من لقاح كورونا المعطاة بدول "التعاون" -
استهدفت 20 سعودية.. "همة" تبدأ التدريب العملي لبرنامج بارعة للتواصل الرقمي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

معتز إينو: كيروش قادر على النجاح مع منتخب

Print
معتز إينو: كيروش قادر على النجاح مع منتخب مصر معتز إينو: كيروش قادر على النجاح مع منتخب

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

أكد معتز إينو، نجم الأهلي والزمالك السابق، أن البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني الجديد للمنتخب الوطني الأول، قادر على النجاح مع الفراعنة، وذلك بعد توليه المسؤولية الفنية خلفًا لحسام البدري، الذي تمت اقالته عقب التعادل مع الجابون.

وقال معتز إينو، في تصريحات لبرنامج « المصري اليوم»، الذي تقدمه الكاتبة الصحفية ياسمين عبدالعزيز، :«كيروش، مدرب مميز وصاحب خبرات كبيرة، أول مرة نتعاقد مع مدرب يكون صاحب سيرة ذاتية قوية».

وأضاف :«كيروش، قادر على النجاح مع الوطني، في الفترة المقبلة، خاصة أن المنتخب يمتلك العديد المميزين، الذين سوف يساعدونه على النجاح«.

يذكر أن المنتخب يواجه ليبيريا، مساء اليوم الخميس، ضمن استعداداته لخوض مباراتي ليبيا، المقرر لهما يومي 8. 11 اكتوبر المقبل، في تصفيات قطر 2022.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
مستشفى عين شمس التخصصي تعلن بدء أعمال عيادة تحضير زراعة الرئه لأول مرة في مصر

مستشفى عين شمس التخصصي تعلن بدء أعمال عيادة تحضير زراعة الرئه لأول مرة في مصر

أسامة العزب يرحل عن مصر المقاصة بالتراضي

أسامة العزب يرحل عن مصر المقاصة بالتراضي

لجنة المشاركة المصرية الأوروبية تعقد اجتماعها السابع

لجنة المشاركة المصرية الأوروبية تعقد اجتماعها السابع

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك و جامعة سيدني الأسترالي في كأس العالم لكرة اليد 2021

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك و جامعة سيدني الأسترالي في كأس العالم لكرة اليد 2021