مجهودات القطاعات الخدمية للوحدات المحلية لرفع مستوى النظافة بالإسماعيلية

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صرح رؤساء الوحدات المحلية بمحافظة الإسماعيلية أن القطاعات الخدمية التابعة للوحدات المحلية بالاسماعيلية قد نفذت خلال أيام الأسبوع السابق أعمال النظافة العامة في إطار خطة المحافظة للارتقاء بمستوى النظافة العامة بشوارع المحافظة.

حيث قام حي أول برفع ١٧٠ طن قمامة، من طريق البلاجات وكارفور وقطاع المحطة الجديده وقطاع الافرنج.

كما قام مركز ومدينة الإسماعيلية برفع ١٠٠ طن قمامة من الفردان والطريق الاوسط وعزبه الزغابه، وازالة الرمال من جانبي طريق بورسعيد الاسماعيليه.

أما في مركز ومدينة التل الكبير من رفع ٧٠ طن من القمامة بقطاع تل البلد وقطاع الحماده والسلام المحطه والقرى، وجاري استكمال الأعمال.

كما قام مركز ومدينة القنطرة غرب برفع ٨٢٠ طن مخلفات من المدينة والقرى التابعه لها.

وفي مركز ومدينة القصاصين تم إزالة تجمعات القمامة والمخلفات بنطاق المدينة والقرى التابعه له.

وأكد محافظ الاسماعيلية على رؤساء الوحدات المحلية بالمتابعة المستمرة للارتقاء بمستوى القطاعات الخدمية وعلى رأسها الارتقاء بمستوى النظافة العامة.