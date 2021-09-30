أخبار عاجلة

نزاهة: إيقاف 271 مواطنا ومقيم في 9 وزارات -
اعتماد منتج تأمين الطرود البريدية -
"نيوكاسل" على بُعد ساعات من الاستحواذ السعودي.. والعهدة لـ"سكاي" البريطانية -
وزير التعليم يكرّم 49 طالبًا وطالبة حصلوا على 107 جوائز عالمية -
"الأمن البيئي" تضبط مخالفيْن يقومان بنقل الرمال وتجريف التربة -
جرعات كورونا المعطاة في المملكة تقترب من 43 مليون جرعة -
مركز حي الشرائع بمكة يقيم أمسية ثقافية بمناسبة يوم المعلم -
"الحبوب" تبدأ صرف مستحقات الدفعة الرابعة عشرة لمزارعي القمح المحلي -
الإحصاء الخليجي: 78 مليون جرعة من لقاح كورونا المعطاة بدول "التعاون" -
استهدفت 20 سعودية.. "همة" تبدأ التدريب العملي لبرنامج بارعة للتواصل الرقمي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

أزمة الغواصات.. وزير الخارجية الفرنسي يدعو لإعادة النظر في علاقات بلاده ببريطانيا وأستراليا

Print
أزمة الغواصات.. وزير الخارجية الفرنسي يدعو لإعادة النظر في علاقات بلاده ببريطانيا وأستراليا أزمة الغواصات.. وزير الخارجية الفرنسي يدعو لإعادة النظر في علاقات بلاده ببريطانيا وأستراليا
"لودريان" طالب باتخاذ إجراءات جادة رغم استئناف الحوار

أزمة الغواصات.. وزير الخارجية الفرنسي يدعو لإعادة النظر في علاقات بلاده ببريطانيا وأستراليا

قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، اليوم (الخميس): "إن على باريس إعادة النظر في علاقاتها التجارية مع بريطانيا، وكذلك التعاون مع أستراليا"، في مؤشر على استمرار أزمة الغواصات.

وأضاف "لودريان": "في هذه المرحلة يمكنني القول إن الأزمة التي نمر بها حاليًّا خطيرة، وهي لم تنته فقط لأن الحوار قد استؤنف، إنها مستمرة، وللخروج منها لا بد من إجراءات جادة، وليس أقوالًا".

ودعا الوزير الفرنسي إلى إعادة النظر في التعاون مع أستراليا، بسبب انعدام الثقة؛ وفقاً لـ" اليوم".

وتأزمت العلاقات بين فرنسا وبين أستراليا وبريطانيا والولايات المتحدة بعد توقيع الدول الثلاث اتفاقية دفاعية، انسحبت على إثرها أستراليا من اتفاقية لشراء غواصات بقيمة 56 مليار يورو من فرنسا.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
ميركل: روسيا تفي بجميع التزاماتها لتوريد الغاز

ميركل: روسيا تفي بجميع التزاماتها لتوريد الغاز

«اللوم سيقع على عاتقهم».. بوادر أزمة بين روسيا وأمريكا بسب اقتراح طرد 300 دبلوماسي

«اللوم سيقع على عاتقهم».. بوادر أزمة بين روسيا وأمريكا بسب اقتراح طرد 300 دبلوماسي

مؤتمر صحفي مشترك لوزير خارجية روسيا ونظيره الإيراني

مؤتمر صحفي مشترك لوزير خارجية روسيا ونظيره الإيراني

سفير إسرائيل لدى روسيا: مزاعم تواجد عسكريين إسرائيليين في قره باغ «هراء كبير»

سفير إسرائيل لدى روسيا: مزاعم تواجد عسكريين إسرائيليين في قره باغ «هراء كبير»