وظائف خالية في مصلحة الشهر العقاري لأكثر من 4100 فرصة في القاهرة وجميع المحافظات

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مصلحة الشهر العقاري والتوثيق التابعة لـ وزارة العدل عن حاجتها إلى موظفين من قطاعات الدولة المختلفة للعمل بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق (نقلا) من جهات عملهم الأصلية بدرجاتهم المالية بعد موافقة المستشار وزير العدل على اتخاذ إجراءات الإعلان عن مسابقة النقل بالدرجات المالية علماً بأن الوظائف المطلوبة في جميع محافظات مصر تقريبا وتصل إلى أكثر من 4100 وظيفة علما بأن باب التقديم سوف يغلق يوم 18 أكتوبر 2021.

وفقا للشروط التالية:

1- أن يكون المتقدم من الخاضعين لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التتفيذية.

2- أن يكون المتقدم من المعينين على باب أول أجور ويتقاضي راتبه من موازنة الدولة وليس مثبتا على صناديق خاصة (فصل مستقل).

3- أن يكون المتقدم شاغلا للدرجة الثالثة بالمستوى الوظيفي (ج، ب، أ) لوظائف القانون، والهندسة، والتمويل والمحاسبة، والتنمية الإدارية).

4- أن يكون المتقدم شاغلا للدرجة الرابعة بالمستوى الوظيفي (ب، أ) للوظائف الكتابية والفنية.

5- أن يكون المتقدم شاغلا للدرجة السادسة بالمستوى الوظيفي (ب، أ) للوظائف الحرفية والخدمات المعاونة).

6- أن يكون المتقدم على المجموعة النوعية لوظائف القانون والهندسة والتمويل والمحاسبة والتنمية الإدارية، الكتابية، الفنية، الحرفية، الخمات المعاونة.

7- أن يجيد المتقدم العمل على الحاسب الالى للمؤهلات العليا والمتوسطة

8- ان لا يزيد عمر المتقدم عن 36 عاما وقت صدور الإعلان

9- إلا تقل تقارير الكفاية عن آخر عامين عن درجة ممتاز

10- أن يملأ المتقدم بيانات نموذج التقدم بخط واضح وبدقة

11- الأماكن المطلوبة للعمل بجميع المحافظات وفقا للاحتياجات وعلى المتقدم تحديد المحافظة التي يرغب العمل بها.

وفيما يلي إعلان مصلحة الشهر العقاري موضحا بها جميع الشروط والتفاصيل المطلوبة بشكل كامل :

بيانات الوظيفة

الجهة طالبة الإعلان:

مصلحة الشهر العقاري والتوثيق

المجموعة الوظيفية:

الوظائف التخصصية

الجهه التابع لها:

وزارة العدل

ان يكون المتقدم على المجموعة النوعية لوظائف (القانون / الهندسة / تمويل ومحاسبة/ التنمية الإدارية/ الكتابية/ الفنية/ الحرفية / الخدمات المعاونة)

(جميع الشروط الواردة بهذا الإعلان على مسؤولية الجهة).

المهارات المطلوبة

المهارات الأساسية:

كما موضح بالملف المرفق

المهارات الفنية:

كما موضح بالملف المرفق

سنوات الخبرة:

كما موضح بالملف المرفق

شروط المتقدمين

شروط المؤهل:

كما موضح بالملف المرفق

المستندات المطلوبة:

كما موضح بالملف المرفق

جميع الشروط الواردة بهذا الإعلان على مسؤولية الجهة.

بيانات الإعلان

حالة الوظيفة:

وظائف خالية

نهاية الإعلان:

2021/10/18

بيانات الاتصال:

القاهرة- لاظوغلى

مبنى وزارة العدل- الدور الرابع مكتب السيد المستشار / مساعد وزير العدل لشؤون الشهر العقارى والتوثيق

- إعلان وظائف مصلحة الشهر العقاري والتوثيق التابعة لوزارة العدل -