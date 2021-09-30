سيدة تحرر محضرا عقب فقدان رضيعها داخل مستشفى الحسينية بالشرقية

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حررت سيدة محضرا بمركز شرطة الحسينية بالشرقية، يفيد قيام سيدة مجهولة الهوية بخطف رضيعها أثناء تواجدها داخل مستشفى الحسينية المركزي، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارا يفيد بورود إشارة لمركز شرطة الحسينية، من المستشفى المركزي، بخطف طفل رضيع من والدته، وذلك على يد سيدة مجهولة الهوية كانت تجلس معها داخل المستشفى.

وتبين من التحريات الأولية، أن المتهمة كانت تجلس مع والدة الطفل، وذلك بعد ساعات من ولادة الأم لطفلها الرضيع في عملية قيصرية بالمستشفى، حيث ظن الجميع أنها من أقارب الأم.

وتبين أن المتهمة استغلت دخول الأم دورة المياة وإعطائها الطفل ليظل معها حتي عودتها، إلا أنها أخذته ولاذت بالهرب من المستشفى، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.