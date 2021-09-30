تطالب بتعويض المستخدمين عن سوء الخدمة.. دعوى قضائية ضد إحدى شركات الاتصالات

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تلقت محكمة القضاء الإداري اليوم دعوي قضائية تطلب وقف وإلغاء ترخيص شركة اتصالات كبرى لإخلالها بمستوى الخدمة، كما طالبت الدعوى بتشكيل لجنة لإدارة الشركة لضمان مستوى الخدمة مع فرض الحراسة القضائية على الشركة.

طلبت الدعوى التي اختصمت رئيس مجلس الوزراء ووزير الاتصالات ورئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات «بصفتهم» ورئيس مجلس إدارة الشركة، لحفظ حقوق المستخدمين في التعويضات عن سوء الخدمة خاصة في ظل ما تسببت فيه الشركة من خسائر مادية لمستخدمي الشركة بسبب ضياع المكالمات وانهيار جودة الشبكة.

جاء في الدعوي أن المادة 27 من قانون تنظيم الاتصالات نصت على أن للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات الحق في إلغاء الموافقة على ترخيص الشبكة وخدمات المحمول في حالة الإخلال بمستوى أداء الخدمة بما يوجب إلغاء رخصة الشركة.

كما أنه ورغم سوء حال شبكة إلا أن الشركة عوضا عن العمل على تحسين الخدمة وضخ الأموال للصيانة وتحسين الجودة قامت بالعمل على استقطاب العملاء الجدد والتغافل عن سوء الخدمة وعمل إعلانات دعائية تم فيها التعاقد مع المشاهيرمن نجوم الفن وكرة القدم.