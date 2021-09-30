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شاهد من إيرلندا.. سفارة المملكة تحتفي باليوم الوطني 91 وشعار المملكة على "جسر بيكيت"

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شاهد من إيرلندا.. سفارة المملكة تحتفي باليوم الوطني 91 وشعار المملكة على

أقامت سفارة المملكة العربية في جمهورية إيرلندا احتفالاً بمناسبة ‫اليوم الوطني 91‬.

وقال سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية إيرلندا، نايل الجبير: "عام جديد يضاف إلى التاريخ المجيد للوطن نحتفل بذكرى اليوم الوطني لمملكتنا الغالية التي أسسها المغفور له -بإذن الله- الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود، وأبناؤه من بعده، حتى وصلنا إلى العهد الميمون لسيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين سيدي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز - حفظهما الله -، ولعل ما تشهده بلادنا عامًا بعد عام من إنجازات عدة، وتطور على كل المستويات تحت حكم القيادة الرشيدة -حفظها الله– وتحقيق الرفاهية للمواطن السعودي وتسخير الإمكانات له للمساهمة والمشاركة في تحقيق رؤية المملكة 2030".

وقالت الملحق الثقافي الدكتورة فهدة آل الشيخ بدورها: "إن احتفالنا باليوم الوطني هذا العام، يتزامن مع انطلاقة مرحلة جديدة من تنفيذ رؤية سمو الأمير محمد بن سلمان حفظه الله 2030، بعد أن نجحت على مدار 5 سنوات من انطلاقها في تحقيق إنجازات استثنائية، واصلت تحقيقها في العامين الماضيين على الرغم من تحديات وتداعيات جائحة كورونا واضعة نصب أعينها تنمية وازدهار ورخاء الوطن والمواطن، تلك الإنجازات التي تستهدف المواطن السعودي باعتباره أعظم ما تملكه المملكة، تم استلهامها في هوية اليوم الوطني لهذا العام".

يُذكر أن جمهورية إيرلندا شاركت احتفال المملكة العربية السعودية باليوم الوطني بوضع شعار المملكة على "جسر صامويل بيكيت"، ولأول مرة في تاريخها.

شاهد من إيرلندا.. سفارة المملكة تحتفي باليوم الوطني 91 وشعار المملكة على

شاهد من إيرلندا.. سفارة المملكة تحتفي باليوم الوطني 91 وشعار المملكة على

شاهد من إيرلندا.. سفارة المملكة تحتفي باليوم الوطني 91 وشعار المملكة على

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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