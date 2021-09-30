بعد اتهامهم بصرف مكافآت دون وجه حق.. براءة 37 مسئولا سابقا بالجمارك والمالية

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برأت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا 37 مسئولاً سابقًا بمصلحة الجمارك بالإسكندرية من بينهم مسئولين سابقين بوزارة المالية، وملاحظ فنيين بالهيئة لعامة لشئون المطابع الأميرية، من التهم الموجهة إليهم بتقاضي بعضهم مبالغ مالية تحت مسمى مكافآت خصما من ميزانية مصلحة الجمارك في غير الأحول المصرح بها قانونًا، صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داود، نائب رئيس مجلس الدولة.
وتمثلت المخالفات في قيامهم من العام المالي 2008/2009 حتى 2011/2012 لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وأمانة ولم يحافظوا على أموال الوحدة التي يعملون بها وخالفوا القواعد المالية، وأتوا ما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة وقبلوا مكافآت بمناسبة قيامهم بواجبات وظيفتهم وخرجوا على مقتضى الواجب الوظيفي.