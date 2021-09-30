بعد اتهامهم بصرف مكافآت دون وجه حق.. براءة 37 مسئولا سابقا بالجمارك والمالية

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

برأت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا 37 مسئولاً سابقًا بمصلحة الجمارك بالإسكندرية من بينهم مسئولين سابقين بوزارة المالية، وملاحظ فنيين بالهيئة لعامة لشئون المطابع الأميرية، من التهم الموجهة إليهم بتقاضي بعضهم مبالغ مالية تحت مسمى مكافآت خصما من ميزانية مصلحة الجمارك في غير الأحول المصرح بها قانونًا، صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داود، نائب رئيس مجلس الدولة.

وتمثلت المخالفات في قيامهم من العام المالي 2008/2009 حتى 2011/2012 لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وأمانة ولم يحافظوا على أموال الوحدة التي يعملون بها وخالفوا القواعد المالية، وأتوا ما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة وقبلوا مكافآت بمناسبة قيامهم بواجبات وظيفتهم وخرجوا على مقتضى الواجب الوظيفي.