وزيرة البيئة تعقد أولى اللقاءات الثنائية على هامش اجتماعات ميلانو

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التقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، باتريشيا اسبينوزا المدير التنفيذى لسكرتارية الامم المتحدة للاتفاقية الاطارية للتغيرات المناخية، ضمن سلسلة من اللقاءات الثنائية التي من المقرر عقدها على هامش مشاركتها بالمشاورات التمهيدية قبل مؤتمر الأطراف ال26 للإتفاقية الإطارية لتغير المناخ الذي تستضيفه الحكومة الإيطالية بالتعاون مع الحكومة الإنجليزية بمدينة ميلانو خلال الفترة من 30 سبتمبر الجارى حتى 2 أكتوبر القادم.

أشارت وزيرة البيئة إلى أن اللقاء تناول مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بتغير المناخ، ومنها الجهود المبذولة من أجل تعاون الدول الأفريقية، لاتخاذ إجراءات التعافى والتكاتف من أجل مواجهة آثار تغير المناخ. مؤكدة أن مصر في جميع الأحوال ستظل تعمل جاهدة على دعم جهود مواجهة تغير المناخ، وخاصة أن القيادة السياسية المصرية تؤمن بأن مصر باعتبارها جزءا هاما من المنطقة العربية والقارة الأفريقية لابد أن تلعب دورا محوريا في العملية العالمية لمواجهة آثار تغير المناخ وتوحيد الصف الأفريقى.

أعربت باتريشيا عن تقديرها ودعمها لدور مصر في توحيد آراء الدول الأفريقية والعمل على حل النقاط الخلافية وتوحيد الصف الأفريقى قبل مؤتمر المناخ cop26 القادم الذى سيعقد بالمملكة المتحدة، كما اشادت بدور مصر الريادى في المنطقة من أجل مواجهة آثار تغير المناخ، مع التأكيد على دعمهم لمصر في استضافة مؤتمر تغير المناخ cop27 العام القادم والعمل على إنجاحه.