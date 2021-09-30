تخفيض تنسيق القبول بالمدارس الثانوية الفنية في بنى سويف

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وافق الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، على تخفيض الحد الأدنى للقبول بالصف الأول الثانوي الفني بالمدارس التابعة لمديرية التربية والتعليم بالمحافظة للعام الدراسي 2022/2021، التي شملت 12 مدرسة صناعية، و6 مدارس للتعليم التجاري، و2 مدرسة للتعليم الزراعي.

يأتي القرار بناء على مذكرة مديرية التربية والتعليم، بعد دراسة أعداد المتقدمين للالتحاق بالصف الأول الثانوي الفني وعدم تحقيق المستهدف من الأعداد ببعض المدارس، حرصًا على الصالح العام، وتحقيقًا لمبدأ تكافؤ الفرص أمام الطلاب للالتحاق بالمرحلة الثانوية الفنية بمدارس المحافظة.

أوضح وكيل الوزارة «د.عمرو شحاتة»، أنه بناء عن هذا القرار، سيتم تخفيض الحد الأدني للقبول ب6 مدارس للتعليم الصناعي بإدارة تعليم بني سويف وهي :

مدرسة الشهيد محمد صفوت المتقدمة «5 سنوات» (من 230 درجة إلى 220 درجة )

مدرسة بني سويف الكهربائية العسكرية ( من 225 درجة إلى 220 درجة )

مدرسة بني سويف المعمارية(من 185 درجة إلى 180 درجة )

مدرسة إبشنا الفنية بنات(من 205 درجة إلى 195 درجة)

مدرسة بني سويف الزخرفية (من 200 درجة إلى 180 درجة )

مدرسة باروط الفنية بنات( من 200 درجة إلى 195 درجة )

و3 مدارس صناعية بإدارة تعليم ببا وهي:

مدرسة ببا الصناعية بنين (من 195 درجة إلى 190 درجة )

مدرسة ببا الفنية بنات (من 200 درجة إلى 195 درجة )

مدرسة الشهيد شعبان فتحي على الفنية بنات «بقمبش» (من 175 درجة إلى 170 درجة)

و3 مدارس صناعية بإدارة الفشن التعليمية وهي :

مدرسة الفشن الفنية بنات( من 185 درجة إلى 180 درجة )

مدرسة الفنت الفنية بنات (من 185 درجة إلى 180 درجة )

مدرسة الفشن الصناعية العسكرية (من 185 درجة إلى 180 درجة)

كما تقرر تخفيض القبول في 6 مدارس للتعليم والتجاري وهي :

مدرسة التجارة المتقدمة «5سنوات» إدارة تعليم بني سويف (من 225 درجة إلى 220 درجة )

مدرسة اهناسيا الخضراء التجارية «إدارة تعليم بني سويف» (من 145 درجة إلى 140 درجة )

مدرسة الشهيد عيد محمد سعد التجارية بأبوصير«إدارة تعلم الوسطى» ( من 170 درجة إلى 140 درجة )

مدرسة الواسطى التجارية للبنات ( من 155 درجة إلى 145 درجة )

مدرسة اشمنت التجارية للبنات «إدارة تعليم ناصر» (من 150 درجة إلى 140 درجة )

مدرسة سمسطا التجارية للبنات ( من 145 درجة إلى 140 درجة )

بالإضافة إلى تخفيض القبول بمدرستين للتعليم الزراعي وهما:

مدرسة الواسطى الثانوية الزراعية ( من 175 درجة إلى 160 درجة )

مدرسة الفشن الثانوية الزراعية ( من 160 درجة إلى 150 درجة)