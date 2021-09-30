حملة للتصدي لزواج القاصرات في ملوي

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استقبل اللواء اركان حرب وكيل الوزارة، احمد السايس، رئيس مركز ومدينة ملوى، بديوان رئاسة مركز ومدينة ملوى، الاستاذ محمد صلاح منسق المجلس القومي للامومة والطفولة بالقاهرة، والاستاذة سيدة جابر مدير إدارة الامومة والطفولة بمحافظة المنيا، وبحضور الاستاذ احمد عبدالقادر وكيل إدارة الامومة والطفولة بالمركز، وذلك للتنسيق في البدء بعمل حملة للتصدي لزواج القاصرات بقرية المعصرة بمركز ملوى جنوب المنيا .

وقال منسق المجلس القومي بالقاهرة، ان هدف الحملة التصدي للتقاليد المجتمعية الغير سوية والتي يجب تغيرها لمصلحة الأطفال الذين يتزوجون تحت السن القانوني، وتأثيره السلبي على حياة البنات، حيثُ يشارك في الحملة أخصائيين نفسيين واجتماعيين وقانونين وأطباء ورجال دين تحت رعاية اللواء اسامه القاضي محافظ المنيا.

وأضافت «سيدة جابر»، أنه يتم تناول القضية من عدة جوانب حيث سيتم إشراك رجال الدين المستنيرين ليأكدوا على مفهوم «كلكم راع ومسئول عن رعيته»، ويتم توضيح المستهدف من خلال وضع آليات للإبلاغ عن الزواج المبكر للأطفال دون السن القانوني من خلال الاتصال على خط نجدة الطفل «16000» والإبلاغ عن أي مأذون يقوم بهذا العمل المشين وكذا الإبلاغ عن أولياء الأمور المشاركين في تلك الجريمة.

وقال «رئيس المدينة» ان القضية التي نحن بصددها اليوم واحدة من القضايا الحياتية والتى تسعى الدولة بكل طاقتها لتطبيق القانون، وما نص عليه من تجريم زواج القاصرات، بكافة أشكاله وأنواعه، إلى جانب تفعيل خطوط نجدة الطفل بالمحافظة، لمواجهة العنف الذي تواجهه الفتيات، واتخاذ الاجراءات القانون ضد كل من يجبر قاصر على تلك الظاهرة

واضاف «السايس» أن مشكلة الزواج المبكر من أخطر المشكلات التي يواجهها المجتمع، وتعتبر شكل من أشكال العنف ضد المرأة، حيث تتحمل الفتاة مسؤولية تكوين أسرة في سن مبكر وإقامة علاقة زوجية لم يكن لإرادتها دخل في حدوثها وهي غير مؤهلة نفسيًا وجسديًا.