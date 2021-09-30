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إحالة دعوى حجب لعبة «فورتنايت» إلى المفوضين

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إحالة دعوى حجب لعبة «فورتنايت» إلى المفوضين إحالة دعوى حجب لعبة «فورتنايت» إلى المفوضين

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أحالت محكمة القضاء الإداري في جلستها اليوم الدعوى المقامة من المحامى أشرف فرحات، لوقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن حجب تطبيق لعبة «فورتنايت» والتطبيقات المشابهة إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها.

حيث استندت الدعوي على أن هذه اللعبة بها تجسيد لهدم الكعبة الشريفة بهدف الحصول على امتيازات داخل اللعبة.

وأكدت الدعوى، أنه ظهر في الآونة الأخيرة لعبة عبر تطبيق جوجل تسمى لعبة فورتنايت (Fortnite) هذه اللعبة بها تجسيد لهدم الكعبة الشريفة بهدف الحصول على امتيازات داخل اللعبة، بما يؤثر بشكل مباشر على عقيدة أبنائنا سلبا ويشوش مفاهيمهم وهويتهم ويهون في أنفسهم من شأن مقدساتهم وكعبتهم التي هي قبلة صلاتهم، ومطاف حجهم ومحل البركات والنفحات وأول بيت وضع للناس سيما وأن النشء والشباب هم أكثرية جمهور هذه اللعبة.

وأشارت الدعوى، إلى أنه ونظرا لما تحتويه هذه اللعبة من مشاهد تحرض على العنف وكراهية المسلمين، الأمر الذي ادي إلى ان يصدر مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية بيانا رسميا أكد فيه على حرمة مثل تلك الألعاب التي تدعو إلى العنف، وتهدف إلى تشويه العقائد الدينية، فضلا على ان مثل تلك الألعاب تخطف عقول الشباب، فتشغلهم عن مهامهم الأساسية من تحصيل العلم النافع أو العمل وتحبسهم في عوالم افتراضية بعيدا عن الواقع وتنمي لديهم سلوكيات العنف وتحضّهم على الكراهية وإيذاء النفس أو الغير.

المصرى اليوم

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