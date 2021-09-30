افتتاح مكتب الغرفة التجارية العربية البرازيلية في القاهرة

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أخبار الاقتصاد

افتتح هاميلتون موراو، نائب رئيس جمهورية البرازيل الاتحادية، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة المصرية، أمس، مكتب الغرفة التجارية العربية البرازيلية بالقاهرة، ليكون ثانى مكاتب الغرفة فى المنطقة العربية.

شارك فى مراسم الافتتاح أنطونيو باتريوتا، سفير البرازيل بالقاهرة، والسفير كمال حسن على، الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية لجامعة الدول العربية، والدكتور خالد حنفى، الأمين العام لاتحاد الغرف العربية، والمهندس إبراهيم العربى، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، والسفير أوسمار شخفى، رئيس الغرفة التجارية العربية البرازيلية.

وأعلن هاميلتون موراو، نائب الرئيس البرازيلى، عن الاتفاق مع مصر على إنشاء خط طيران مباشر بين القاهرة وساو باولو، حيث تعد مصر من أهم شركاء البرازيل، ليس فقط فى الوطن العربى، وإنما فى إفريقيا أيضا، كما تعد مصر أحد أهم شركاء الاقتصاد البرازيلى.

وأشار إلى أنه منذ توقيع اتفاقية الميركسور والعلاقات الاقتصادية والتجارية المشتركة فى زيادة مطردة، والبرلمان البرازيلى وافق على مجموعة من الإصلاحات الضريبية لجذب الاستثمارات الخارجية.

وأوضح أنه لمس خلال زيارته إرادة قوية من القيادة السياسية ومجتمع الأعمال المصرى على تطوير العلاقات الاقتصادية كافة، مشيرا فى هذا الإطار إلى أهمية اتفاقية الاتحاد العام للغرفة التجارية المصرية لاستضافة الغرفة التجارية العربية البرازيلية وما سيترتب على تلك الاتفاقية من تقوية العلاقات الاقتصادية والتجارية المشتركة.

ونقلت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، تقدير القيادة السياسية والحكومة للعلاقات التاريخية التى تربط مصر والبرازيل كأحد أهم وأقوى الشركاء للدولة المصرية بقارة أمريكا اللاتينية على الصعيدين السياسى والاقتصادى، مشيرة إلى الدور الهام للقطاع الخاص ومنظمات الأعمال فى توطيد العلاقات الثنائية بين البلدين فى مختلف المجالات التجارية والصناعية والاستثمارية.

وأضافت جامع أن تفعيل اتفاق التجارة الحرة بين مصر وتجمع الميركسور والذى دخل حيز النفاذ فى سبتمبر 2017 ساهم فى توطيد العلاقات التجارية بين مصر والبرازيل، وبصفة خاصة فى ظل جائحة كورونا، مشيرة إلى أن اجتماع اللجنة المشتركة الثانية بين مصر والميركسور، والذى عقد منتصف شهر سبتمبر الجارى، قد شهد نجاحا ملموساً ومشاركة قوية من جانب السلطات المصرية والبرازيلية، وكذا سلطات دول الأرجنتين وباراجواى.

وأغربت جامع عن ترحيب الحكومة والقطاع الخاص المصرى، وعلى رأسه الاتحاد العام للغرف التجارية، بفتح مكتب إقليمى لغرفة التجارة العربية البرازيلية بالقاهرة، والذى من شأنه القيام بدور محورى فى خدمة المصالح المشتركة لرجال الأعمال المصريين والبرازيليين ودعم التعاون التجارى وتسهيل حركة السلع والخدمات بين البلدين.

ولفتت الوزيرة إلى الدور الهام للمكتب فى تنمية التبادل التجارى بين مصر والبرازيل وكنقطة انطلاق للتعاون بين مصر والبرازيل إلى أسواق دول إفريقيا وتحقيق الاستفادة من اتفاقات التجارة الحرة التى تربط مصر بدول القارة الإفريقية، والتى تشمل اتفاقية الكوميسا واتفاقية التجارة الحرة القارية، والتى تعمل على تحرير التجارة بين كافة دول القارة السمراء.

قال الدكتور خالد حنفى، أمين عام اتحاد الغرف العربية، إن حجم التجارة بين مصر والبرازيل يقدر بنحو 2.5 مليار دولار، لكنه لا يرقى لما يطمح إليه البلدان، لأن فكر التبادل التجارى البسيط فى شكل تصدير واستيراد ودخول أسواق، لكننا نسعى الآن لخلق تحالف أعمال استراتيجى مؤسس على نطاق محورى، سيكون أوله فى مصر عبر المناطق المحورية والمناطق الصناعية.

وأضاف حنفى أن الهدف الأساسى للغرف التجارية البرازيلية أن تكون مصر محل انطلاق للبرازيل إلى الدول الأخرى عبر استخدام أدوات الثورة الصناعية الرابعة والقدرات التكنولوجية الحديثة، مشيرا إلى أن مصر تسير بخطى واسعة للتحول إلى اقتصاد أوسع.

ورأى حنفى أنّ «هناك مجالاً لتوسيع وزيادة الصادرات البرازيلية العربية، الأمر الذى يؤكّد الحاجة إلى ممر ملاحى مباشر يربط بين تلك الأجزاء من العالم»، لافتا إلى أنّ «اتحاد الغرف العربية، بالتعاون مع شركائه فى البرازيل ولا سيّما الغرفة العربية- البرازيلية، لن يتوقفا عن العمل على بناء علاقات شراكة استراتيجية بين العرب والبرازيليين».

وأشار المهندس إبراهيم العربى، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إلى أهمية تعزيز التعاون الاقتصادى بين مصر ودولة البرازيل على المستويين الثنائى والمتعدد الأطراف فى إطار اتفاقية التجارة الحرة بين مصر ودول تجمع الميركسور، مشيراً إلى أن البرازيل ستظل شريكاً رئيسياً لمصر فى عدد كبير من المجالات والقطاعات الإنتاجية، حيث تتجاوز الاستثمارات المشتركة المليار دولار فى مجالات صناعة الأسمنت والأتوبيسات والمقطورات والصناعات الغذائية والزراعة والكهرباء.

وأضاف أن الحكومة المصرية دعمت السوق المصرية الكبيرة باتفاقات تجارة حرة تتيح النفاذ الحر للمنتجات المصرية لأسواق تتجاوز طاقتها الاستهلاكية 3.1 مليار نسمة، شملت الدول العربية ودول الاتحاد الأوروبى ودول الأفتا والقارة الإفريقية وتجمع الميركسور والولايات المتحدة الأمريكية كما يجرى الانتهاء من اتفاقية التجارة الحرة مع دول الاتحاد الأوراسى.

وقال أوسمار شخفى، رئيس الغرفة التجارية العربية البرازيلية، اليوم الافتتاح الرسمى لمكتبنا بالقاهرة، لندخل مرحلة حاسمة فى تدويل غرفة التجارة العربية البرازيلية لتعزيز وجودنا العالمى، وهو جزء حيوى من نمو مؤسستنا التخطيط الاستراتيجى.