أخبار عاجلة

نزاهة: إيقاف 271 مواطنا ومقيم في 9 وزارات -
اعتماد منتج تأمين الطرود البريدية -
"نيوكاسل" على بُعد ساعات من الاستحواذ السعودي.. والعهدة لـ"سكاي" البريطانية -
وزير التعليم يكرّم 49 طالبًا وطالبة حصلوا على 107 جوائز عالمية -
"الأمن البيئي" تضبط مخالفيْن يقومان بنقل الرمال وتجريف التربة -
جرعات كورونا المعطاة في المملكة تقترب من 43 مليون جرعة -
مركز حي الشرائع بمكة يقيم أمسية ثقافية بمناسبة يوم المعلم -
"الحبوب" تبدأ صرف مستحقات الدفعة الرابعة عشرة لمزارعي القمح المحلي -
الإحصاء الخليجي: 78 مليون جرعة من لقاح كورونا المعطاة بدول "التعاون" -
استهدفت 20 سعودية.. "همة" تبدأ التدريب العملي لبرنامج بارعة للتواصل الرقمي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. المصرى اليوم

رانيا يوسف تعود للسوشيال ميديا وتنتهي من «الآنسة فرح» وتواصل تصوير «المماليك» ()

Print
رانيا يوسف تعود للسوشيال ميديا وتنتهي من «الآنسة فرح» وتواصل تصوير «المماليك» (فيديو) رانيا يوسف تعود للسوشيال ميديا وتنتهي من «الآنسة فرح» وتواصل تصوير «المماليك» ()

لاقتراحات اماكن الخروج

عادت النجمة رانيا يوسف، للسوشيال ميديا بعد غياب حيث أطلقت صفحتها الجديدة على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» بعد إغلاق صفحتها القديمة لأسباب مجهولة.

و تعيش رانيا يوسف، حالة من النشاط الفني حيث انتهت من تصوير جميع مشاهدها بالجزء الرابع من مسلسل«الآنسة فرح»، بينما تصور حاليًا مشاهدها في مسلسل «المماليك» استعداداً لعرضه في موسم الشتاء.

[image:3:center]

«الآنسة فرح» من بطولة رانيا يوسف، أسماء أبواليزيد، أحمد مجدي، محمد كيلاني، عارفه عبدالرسول، وتامر فرج، ومجموعة آخرى من النجوم، تأليف محمود عزت، إخراج أحمد الجندى.

و مسلسل «المماليك»، ينتمى لنوعية الـ 60 حلقة، من بطولة رانيا يوسف، وبيومي فؤاد، ورانيا يوسف، وآخرين وتأليف هشام هلال، وإخراج حازم فودة.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
بالفيديو.. 20 قتيلًا وأكثر من 200 جريح في زلزال جنوبي باكستان

بالفيديو.. 20 قتيلًا وأكثر من 200 جريح في زلزال جنوبي باكستان

«كله لوجه الله».. «محلل شرعي»: «تزوجت 33 مرة لحماية البيوت من الخراب» (فيديو)

«كله لوجه الله».. «محلل شرعي»: «تزوجت 33 مرة لحماية البيوت من الخراب» (فيديو)

هل استحق بونوتشي الطرد أمام إسبانيا؟ حكم سابق يرد (فيديو)

هل استحق بونوتشي الطرد أمام إسبانيا؟ حكم سابق يرد (فيديو)

فيديو.. توقُّف الملاحة مؤقتًا بمطار أبها بعد اعتراض مسيَّرة حوثية مفخخة

فيديو.. توقُّف الملاحة مؤقتًا بمطار أبها بعد اعتراض مسيَّرة حوثية مفخخة