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عادت النجمة رانيا يوسف، للسوشيال ميديا بعد غياب حيث أطلقت صفحتها الجديدة على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» بعد إغلاق صفحتها القديمة لأسباب مجهولة.

و تعيش رانيا يوسف، حالة من النشاط الفني حيث انتهت من تصوير جميع مشاهدها بالجزء الرابع من مسلسل«الآنسة فرح»، بينما تصور حاليًا مشاهدها في مسلسل «المماليك» استعداداً لعرضه في موسم الشتاء.

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«الآنسة فرح» من بطولة رانيا يوسف، أسماء أبواليزيد، أحمد مجدي، محمد كيلاني، عارفه عبدالرسول، وتامر فرج، ومجموعة آخرى من النجوم، تأليف محمود عزت، إخراج أحمد الجندى.

و مسلسل «المماليك»، ينتمى لنوعية الـ 60 حلقة، من بطولة رانيا يوسف، وبيومي فؤاد، ورانيا يوسف، وآخرين وتأليف هشام هلال، وإخراج حازم فودة.