عرض فيلمي شادى عبد السلام «المومياء والأهرامات» فى سينما المتحف بالأقصر

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أعلن متحف الأقصر للفن المصري القديم عودة العرض الشهري "سينما المتحف نافذة علي الحضارة المصرية"، وذلك يوم الخميس الأول من كل شهر في تمام الساعة 5 مساءًا ابتداءًا من شهر أكتوبر حتى انتهاء الأفلام المختارة .

واوضحت ادارة المتحف، ان سينما المتحف تهتم بعرض الأفلام السينمائية المصرية والأجنبية التي تناولت الحضارة المصرية، وهذه الأفلام مختارة بعناية وحائزة على جوائز، وعقب عرض الفيلم سوف تقام جلسة نقاش مع أحد المتخصصين في الحضارة المصرية الذى يستضيفه المتحف لتحليل فيلم من الأفلام المصرية التى سوف يتم عرضها؛ أفلام المخرج شادي عبد السلام (فيلم المومياء، الاهرامات وما قبلها، كرسي توت عنخ امون).

تهدف "سينما المتحف" إلى تثقيف الجمهور وخلق الوعي لديهم وتكريس فكرة النقاش وخلق فكرة قبول الرأي والرأي الأخر، كما انها تهدف إلى إحياء دور المتحف التثقيفي الترفيهي، من أجل الوصول للجمهور بمختلف الاعمار من خلال الاعتماد على التكنولوجيا ووسائل التسلية الجديدة. كما انها تسعى إلي تصحيح الأخطاء التاريخية التي عرضت في بعض الأدوار الفنية عن الحضارة المصرية.