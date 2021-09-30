تقديرا لمجهودهم وإنجازهم لعملهم.. مجلس الدولة يكرم عددا من موظفيه

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نظم مجلس الدولة احتفالية تكريم لكل شاغلي الوظائف داخل أقسام المجلس الثلاثة (القضائي، والفتوى، والتشريع)، فضلاً عن الموظفين بجميع الوظائف التخصصية والفنية والكتابية والحرفية والخدمة المعاونة، كما شمل التكريم الموظفين من الجنسين، وكذا ذوي الإعاقة، والحاصلين على درجة الدكتوراه، وأيضاً الموظفين بفروع مجلس الدولة بالمحافظات المختلفة، وكذلك المنتدبين، وقد تمثل التكريم في منح الموظف المُتميز شهادة تقدير فضلاً عن مُكافأة تشجيعية رمزية.

وذلك تشجيعاً لهم على بذل المزيد من الجُهد وتحسين طرق العمل ورفع كفاءة الأداء، وهو ما يعود بالنفع على تقديم خدمة العدالة الإدارية للسادة المتقاضين ويتماشى مع سياسة الدولة لسرعة إنهاء مصالح المواطنين.