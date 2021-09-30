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أحزان البحيرة.. مصرع طفلين شقيقين في حريق وشابين في حادث قطار

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أحزان البحيرة.. مصرع طفلين شقيقين في حريق وشابين في حادث قطار أحزان البحيرة.. مصرع طفلين شقيقين في حريق وشابين في حادث قطار

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شهد مركزي كفر الدوار وإيتاي البارود حالة من الحزن الشديد على وفاة شابين صدمهما قطار، وطفلين في حريق بسبب فرن بلدي.

تلقي اللواء أحمد عرفات، مدير أمن البحيرة، إخطارا من قسم شرطة كفر الدوار الدوار باصطدام قطار بشابين.
انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وتبين وفاة شابين وهما «كريم. أ» ٢٥ سنة، و «مصطفى. ع» ٢٠ سنة، أثناء عبوره الطريق نتيجة اصطدام قطار بهما.
تم نقل المتوفيين إلى مستشفى كفر الدوار المركزي، وايداعمها ثلاجة حفظ الموتى وايداعهما تصرف النيابة العامة.
وتلقي اخطارا آخر من مركز شرطة إيتاي البارود بنشوب حريق في فرن بلدي داخل حظيرة بمنزل في مدينة إيتاى البارود.
أسفر الحادث عن وفاة «مالك. أ » ٥ سنوات وشقيقه «ياسين .أ » ٦ سنوات، وتم نقلهما إلى ثلاجة حفظ الموتى في مستشفى إيتاى البارود المركزي.

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