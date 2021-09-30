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8 مفاجئات تطلقها وزيرة التضامن للعاملين في مجال الصيد من أهالي شمال سيناء

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8 مفاجئات تطلقها وزيرة التضامن للعاملين في مجال الصيد من أهالي شمال سيناء 8 مفاجئات تطلقها وزيرة التضامن للعاملين في مجال الصيد من أهالي شمال سيناء

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أعلنت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، اليوم، إطلاق مبادرة بر أمان من محافظة شمال سيناء، ورصد نحو 50 مليون جنيه ممولة من صندوق تحيا بخلاف ما خصصناه من موازنة الوزارة لتمويل مستلزمات الصيد التي سنقدمها للمستفيدين المقدر أجماليهم بنحو 42 ألف صياد يعملون في البحيرات الداخلية ونهر النيل.

وأضافت أن مبادرة «بر أمان» تستهدف تعزيز قدرات صغار الصيادين على العمل بأمان في مهنة تعد من أعرق المهن في مصر والتي توفر فرص عمل لآلاف المصريين الذين نعمل على مد مظلة الحماية الاجتماعية لهم ولأسرهم وذلك بالتعاون مع صندوق «تحيا مصر» والهيئة العامة للثروة السمكية، والجمعيات التعاونية لصائدي الأسماك التي تتعاون معنا في جميع مبادرات الوزارة.

مشيرة إلى إن المبادرة سوف يتبعها العديد من التدخلات الأخرى لدعم الصيادين وأهمها إعادة إحلال جميع المراكب الصغيرة التي نأمل في تجديدها بالكامل مع تطويرها عبر تزويدها بطبقة من مادة الفايبر لمضاعفة عمرها الافتراضي إلى عشر سنوات بجانب تطوير آليات تسويق الإنتاج السمكي لصغار الصيادين عبر ربطهم بمنافذ للتوزيع مباشرة للمواطنين وهو ما يسهم في رفع دخول صغار الصيادين.

وقالت انه بجانب مبادرة «بر أمان» اتخذنا عددا من الإجراءات لمد الحماية الاجتماعية لعمال الصيد وهي .

1 التأمين على أصحاب المراكب الآلية وفقا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية تحت بند فئة أصحاب أعمال حيث يسدد صاحب المركب 21% من دخل الاشتراك، ويغطي مخاطر الشيخوخة والعجز والوفاة.

2 التأمين على صغار عمال الصيد كعمالة غير منتظمة حيث يسدد الصياد نحو 9% من الحد الأدنى في مقابل تحمل الخزانة حصة صاحب العمل 12%.

3 تم تضمين الفئات الدنيا من الصيادين ببرنامج تكافل وكرامة

4 التأمين الصحي على الفئات الأفقر من الصيادين.

5 تم ميكنة استمارة تسجيل عمال الصيد.

6 الانتهاء من ربط مكاتب المصايد شبكيا بقاعدة بيانات وزارة التضامن الاجتماعي.

7 توفير أجهزة حاسب آلي وكابلات الشبكة والكهرباء لتجهيز 44 مكتب مصايد.

8 -جاري حصر وتسجيل العمالة غير الرسمية بالتعاون مع الجمعيات التعاونية لصائدي.

وفي ختام كلمتها وجهت وزيرة التضامن الاجتماعي رسالة شكر وتقدير لفخامة الرئيس عبدالفتاح ، على دعمه المتواصل لبرامج وسياسات الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي التي تستهدف مكافحة شاملة للفقر لتحويل الفقراء من متلقي للمساعدات إلى قوة إنتاجية تعزز من قدرات الاقتصاد المصري.

جاء ذلك خلال زيارة ميدانية قامت بها اليوم الخميس لمحافظة شمال سيناء حيث شاركت مع اللواء محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، في لقاء اسر 15 شهيد وعدد من المصابين في العمليات الأمنية والحوادث الإرهابية، كما شاركت القباج في احتفالية لإطلاق المرحلة الثالثة من المبادرة الرئاسية «بر أمان»، وفي اجتماع مع محافظ شمال سيناء وأعضاء مجلس النواب عن سيناء.

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المصرى اليوم

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