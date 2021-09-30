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محافظة الجيزة: غلق جزئي لمنازل كوبري 15 مايو لمدة ٣ أيام

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محافظة الجيزة: غلق جزئي لمنازل كوبري 15 مايو لمدة ٣ أيام محافظة الجيزة: غلق جزئي لمنازل كوبري 15 مايو لمدة ٣ أيام

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أعلنت محافظة الجيزة، عن استكمال أعمال صيانة الفواصل المعدنية بكوبري 15 مايو نطاق المحافظة، مشيرة إلى أن الشركة المنفذة ستقوم بأعمال صيانة ورفع كفاءة الفواصل المعدنية العرضية لمنازل كوبري 15 مايو في الاتجاه القادم من مناطق القاهرة تحديداً المنازل المؤدية إلى (ميدان الكيت كات- مسرح البالون والسيرك القومي- شارع أحمد عرابي) لتحقيق السيولة المرورية اللازمة.

وقال بيان صادر من المحافظة اليوم الخميس، إن الأمر سوف يستلزم إجراء غلق جزئي لمنازل كوبرى 15 مايو المشار إليها بالتبادل وذلك لمدة (3 ) أيـام فقط ابتداء من ١٢ صباح غد، وحتى الخامسة صباح يوم الأحد الموافق ٣/ ١٠/ ٢٠٢١ دون تعطيل حركة المرور.

وأشارت إلى أن الإدارة العامة لمرور الجيزة، قامت بالتنسيق مع الشركة المنفذة لوضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية المرورية اللازمة بمحيط الأعمال بالكامل لضمان أمن وسلامة المواطنين.

كما قامت الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لتسيير الحركة المرورية .

المصرى اليوم

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