مريم علي فتاة مصرية تنافس فى انتخابات البلدية بـ إيطاليا

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت مريم على، المصرية المرشحة في انتخابات البلدية بروما، إنها ولدت في إيطاليا لكن والداها مصريان ويحافظان على هويتها المصرية والعربية.

وأوضحت مريم على خلال مداخلة عبر «سكايب» من روما مع الإعلامي أحمد مجدي، ببرنامج «بدون حظر» المذاع على قناة صدى البلد أن الإيطاليين ينظرون لنا على أننا أجانب لكنني رغم ذلك رشحت نفسي في انتخابات البلدية.

وأضافت المصرية المرشحة في انتخابات البلدية بروما، يجب على كل شخص مصري يعيش خارج بلده أن يكون فخورا بكونه مصريا، ويواجه الصعوبات لتحقيق النجاح.

وأردفت مريم على، دخلت السياسية لتغيير أفكار أؤمن بها، وحتى أثبت لهم أن المرأة حرة في ارتداء الحجاب أو ما تريد، موضحة كوني مصرية وارتدي الحجاب لا يقلل من فرصتي في الفوز بانتخابات البلدية.

وتابعت المصرية المرشحة في انتخابات البلدية بروما كنت أعلم أنهم سينتقدون كوني مصرية أو عربية أو حتى مرتدية للحجاب، لكن ورغم ذلك مستمرة في المنافسة حتى أرسل رسالة إلى المرأة العربية بأنها تستطيع تحقيق ذاتها ومواجهة المجتمع في أي مكان.

واستطردت مريم على، أنها تستهدف تحسين صورة المسلمين في أوروبا، وتوضيح فكرة أنهم يستطيعون الوصول إلى أبعد المناصب في الدول الأوروبية وليسوا إرهابيين كما يدعي البعض: «أتمنى أن تصل رسالتي إلى العالم».