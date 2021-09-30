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الحزب الناصري يكشف سبب الحملات ضد عبدالناصر

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الحزب الناصري يكشف سبب الحملات ضد عبدالناصر الحزب الناصري يكشف سبب الحملات ضد عبدالناصر

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كشف الدكتور محمد أبو العلا، القائم بأعمال رئيس الحزب الناصري، أسباب حملات الانتقادات التي يتعرض لها الرئيس الراحل جمال عبد الناصر بصفة مستمرة.

وقال محمد أبو العلا، في تصريحات تلفزيونية، إن الزعيم الراحل جمال عبد الناصر كان قائدا للأمة في تاريخ صعب، وترك تأثيرا كبيرا في مختلف أنحاء العالم، موضحا أن الشخصيات المهمة عبر التاريخ تتعرض للانتقاد.

وأضاف القائم بأعمال رئيس الحزب الناصري، أن عبد الناصر فكرة وليس شخص، كما أن الحزب يحاول طيلة السنوات الفائتة الدفاع عن الفكرة، مشيرا إلى أن الانتقادات تأتي أحيانا بأن الحزب الناصري غائب عن الساحة منذ عشرات السنين.

و كشف رئيس الحزب الناصري، أسباب حملات الانتقادات التي يتعرض لها الرئيس الراحل جمال عبد الناصر بصفة مستمرة. وقال محمد أبو العلا، إن الزعيم الراحل جمال عبد الناصر كان قائدا للأمة في تاريخ صعب، وترك تأثيرا كبيرا في مختلف أنحاء العالم، موضحا أن الشخصيات المهمة عبر التاريخ تتعرض للانتقاد.

وأضاف القائم بأعمال رئيس الحزب الناصري، أن عبد الناصر فكرة وليس شخص، كما أن الحزب يحاول طيلة السنوات الفائتة الدفاع عن الفكرة، مشيرا إلى أن الانتقادات تأتي أحيانا بأن الحزب الناصري غائب عن الساحة منذ عشرات السنين.

المصرى اليوم

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