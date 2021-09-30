دراسة.. «جين » يحدد تحملنا لعدوى كورونا.. أكثر انتشارًا بين شعوب أفريقيا

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فيما لا يزال فيروس كورونا المستجد يشغل المختبرات العلمية، حدد مجموعة من العلماء بمركز أبحاث الفيروسات التابع لجامعة«جلاسكو» الإسكتلندية جينًا وراثيًا يؤثر على تحمل الشخص لعدوى «كوفيد 19».

وأكدت الدراسة المنشورة بمجلة « Science» أن الجين « OAS1» يعد عاملًا مؤثرًا في تحمل عدوى فيروس كورونا، لكنها حذرت من خطر ظهور سلالات جديدة من فيروس كورونا، تتجاهل الحماية الطبيعية التي يوفرها هذا الجين لبعض الأشخاص.

كما لفتت الدراسة إلى أن أحد أنواع البروتينات التي يتم إنتاجها في الجسم باستخدام الجين «OAS1» قادر على التعرف بشكل فعال على فيروس «سارس كوف 2»، والوقاية من المسار الشديد للمرض.

ويبدأ جين «OAS1» المعروف للعلم بدورة من العمليات التي تنشط «ريبونوكلياز إل»، وهو إنزيم يدمر الفيروسات، التي دخلت الخلية ويحفز الاستجابات المناعية لمحاربة العدوى.

و يشير القائمون على الدراسة إلى أن هذا الجين يمكنه إنتاج واحد من شكلين متساويين للبروتين الذي يتعرف على الفيروسات ويطلق استجابة مناعية ضدها، هما البروتين «p42» وايضًا «p46«لافتة إلى أن البروتين «p46» فعال ضد الفيروس التاجي الذي يتسبب في الوباء، حيث يتم ربط مجموعة خاصة من الجزيئات به، ما يسهل تفاعل البروتين مع أغشية الخلايا الُسماه بـ «البروتينات برينيلاتد».

كذلك، أشارت الدراسة إلى أن الجين «OAS1» مرتبط بالحماية من الأشكال الحادة لـ «كوفيد 19» وهذا يشير إلى أن هذه الآلية المناعية بمثابة عنصر مهم في الاستجابة الوقائية المضادة للفيروسات«.

واعتمدت الدراسة في نتائجها على على دراسة جينومات 499 شخصا تم نقلهم إلى المستشفى بفيروس كورونا.

وثبت أن 212 منهم، لم ينتج الجسم «p46»، ومن بين هذه المجموعة كان خطر الوفاة والدخول إلى العناية المركزة أعلى بمقدار مرة ونصف من المجموعة الأخرى.

كما أشار الباحثون إلى أنه لا يوجد لدى الجميع متغير الجين المسؤول عن إنتاج الشكل الإسوي «p46»، والذي يتعرف بشكل جيد على عناصر بنية فيروس كورونا المستجد.

ويشير الباحثون إلى أن هذا الجين أكثر انتشارا بين شعوب إفريقيا والمهاجرين من هذه القارة أكثر من أي مكان آخر، وذكروا أنه أقل شيوعا بين سكان عاصمة بيرو، ليما (11٪ من الحالات)، ويوجد بدرجة أكبر بين ممثلي شعب إيشان في نيجيريا (70٪ من الحالات). بينما يحل الأوروبيون في المرتبة الثانية.

هذا ويرى العلماء أن قابلية العديد من السكان للإصابة بكوفيد قد تعتمد بشكل دقيق على انتشار المتغير «المناسب» لـ OAS1 بين السكان.

إلى هذا؛ وحذر رئيس مركز أبحاث فيروسات جلاسكو البروفيسور سام ويلسون، من المتحورات المستقبلية لفيروس كورونا لافتًا إلى أنه من المحتمل أن يتعلم فيروس كوفيد 19 بمرور الوقت تجاوز آلية الدفاع هذه، والتي لم يسبق له أن واجهها من قبل.

ونقلت القناة التلفزيونية البريطانية «أي تي في» عن ويلسون قوله إن البحث «أظهر أن الفيروس التاجي الذي تسبب في تفشي مرض السارس عام 2003 قد تعلم الابتعاد عن OAS1، مشيرا إلى أن الطفرات الجديدة من «سارس – كوف – 2» إذا تمكنت من إتقان هذه الحيلة فقد تصبح أكثر قدرة على الإصابة وستنتشر بسهولة أكبر بين السكان غير المطعمين، الأمر الذي رأى أنه يحتاج إلى مراقبة مستمرة لطفرات «سارس – كوف – 2» الناشئة حديثا.