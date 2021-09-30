تورط ابن تاجر ماشية مع سائق في الاستيلاء على أموال والده بالمنيا

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كشفت أجهزة الأمن، اليوم الخميس، ملابسات واقعة ادعاء سائق بالمنيا بتعرضه للسطو المسلح والاستيلاء على أموال كانت بحوزته بعد تحصله عليها لحساب تاجر ماشية، تبين من التحريات تورط السائق مع ابن التاجر وآخر في ارتكاب الواقعة، ألقي القبض على المتهمين الثلاثة وأحيلوا للنيابة.

تلقى مركز أبوقرقاص بأمن المنيا بلاغا من سائق له معلومات جنائية بأنه أثناء قيادته سيارة ربع نقل بدائرة المركز فوجئ بقيام مجهولين يستقلون سيارتين ربع نقل باستيقافه حاملين أسلحة نارية وبيضاء والاستيلاء منه على مبلغ مالي سبق قيامه بتحصيله لحساب تاجر ماشية ولاذوا بالهرب.

أسفرت جهود فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام بمشاركة ضباط إدارة البحث الجنائي بأمن المنيا عن عدم صحة ادعاء الشاكي وقيامه بالاتفاق مع نجل تاجر الماشية وصديق له على اختلاق الواقعة واقتسام المبلغ المالي فيما بينهم. وباستهدافهما تم ضبطهما وبمواجهتهما والشاكي اعترفوا وأرشدوا عن المبلغ المالي.