أخبار عاجلة

نزاهة: إيقاف 271 مواطنا ومقيم في 9 وزارات -
اعتماد منتج تأمين الطرود البريدية -
"نيوكاسل" على بُعد ساعات من الاستحواذ السعودي.. والعهدة لـ"سكاي" البريطانية -
وزير التعليم يكرّم 49 طالبًا وطالبة حصلوا على 107 جوائز عالمية -
"الأمن البيئي" تضبط مخالفيْن يقومان بنقل الرمال وتجريف التربة -
جرعات كورونا المعطاة في المملكة تقترب من 43 مليون جرعة -
مركز حي الشرائع بمكة يقيم أمسية ثقافية بمناسبة يوم المعلم -
"الحبوب" تبدأ صرف مستحقات الدفعة الرابعة عشرة لمزارعي القمح المحلي -
الإحصاء الخليجي: 78 مليون جرعة من لقاح كورونا المعطاة بدول "التعاون" -
استهدفت 20 سعودية.. "همة" تبدأ التدريب العملي لبرنامج بارعة للتواصل الرقمي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

ضمك يواصل التألق ويرتقي لصدارة الترتيب.. بثنائية بمرمى الرائد

Print
ضمك يواصل التألق ويرتقي لصدارة الترتيب.. بثنائية بمرمى الرائد ضمك يواصل التألق ويرتقي لصدارة الترتيب.. بثنائية بمرمى الرائد
في الوقت القاتل قال "فارس الجنوب" كلمته

ضمك يواصل التألق ويرتقي لصدارة الترتيب.. بثنائية بمرمى الرائد

نجح فريق ضمك الأول لكرة القدم، في تحقيق فوز ثمين على مضيفه فريق الرائد بهدفين دون مقابل، في اللقاء الذي أقيم على أرض ملعب مدينة الملك عبد الله بن عبد العزيز الرياضية ببريدة لحساب الجولة السابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

بهذه النتيجة ارتقى ضمك لصدارة جدول الترتيب مؤقتاً برصيد 14 نقطة، في حين تجمد رصيد الرائد عند 11 نقطة بالمركز الخامس.

على وقع التعادل السلبي انتهت مجريات الشوط الأول حيث لم يتمكن أي من الفريقين من ترجمة الفرص المتاحة لزيارة شباك منافسه.

وفي الأنفاس الأخيرة خطف الضيوف هدف التقدم وبالتحديد في الدقيقة 85 عن طريق المتألق الأرجنتيني ايمليانو زيلايا من علامة الجزاء، وقبل إطلاق حكم المباراة صافرة النهاية بثوانٍ معدودة عزز المحترف البرازيلي فيليب اوغوستو تقدم فريق ضمك بالهدف الثاني بالدقيقة (90+5).الرائد ضمك دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الدوري السعودي للمحترفين

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"نيوكاسل" على بُعد ساعات من الاستحواذ السعودي.. والعهدة لـ"سكاي" البريطانية

"نيوكاسل" على بُعد ساعات من الاستحواذ السعودي.. والعهدة لـ"سكاي" البريطانية

وزير التعليم يكرّم 49 طالبًا وطالبة حصلوا على 107 جوائز عالمية

وزير التعليم يكرّم 49 طالبًا وطالبة حصلوا على 107 جوائز عالمية

"الأمن البيئي" تضبط مخالفيْن يقومان بنقل الرمال وتجريف التربة

"الأمن البيئي" تضبط مخالفيْن يقومان بنقل الرمال وتجريف التربة

جرعات كورونا المعطاة في المملكة تقترب من 43 مليون جرعة

جرعات كورونا المعطاة في المملكة تقترب من 43 مليون جرعة