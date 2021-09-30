صحة السويس: استمرار تطعيم المواطنين بلقاح كورونا بمراكز الشباب بحملة «معا نطمئن»

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صحة السويس: استمرار تطعيم المواطنين بلقاح كورونا بمراكز الشباب ضمن حملة معاً نطمئن

تواصل حملة معاً نطمئن عملها بميادين محافظة السويس لتطعيم المواطنين بلقاح فيروس كورونا ، حيث تجوب أتوبيسات الحمله ميادين المحافظة وفريق التواصل المجتمعي للتسجيل المواطنين والتعريف والتوعية بأهمية اللقاح والإحاله لأقرب مركز شباب لتلقي اللقاح وهم: مركز شباب المدينه بحي الاربعينو مركز شباب الجناين ( العمدة) ومركز شباب كبريت بحي الجناين

يأتي ذلك بناءآ علي تعليمات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان ، تحت إشراف الدكتور إسماعيل الحفناوي وكيل وزارة الصحة ، وذلك بهدف تشجيع المواطنين على التطعيم باللقاحات المضادة لفيروس كورونا الامنه والفعالة والتشجعيل علي التسجيل الإلكتروني لتلقي لقاح فيروس كورونا من خلال الموقع:

www.egcovac.mohp.gov.eg