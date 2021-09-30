«أهلي ٢٠٠٧» يفوز على وادي دجلة ٤- صفر وديًّا

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تمكن فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد ٢٠٠٧ من الفوز على وادي دجلة، بنتيجة ٤- صفر، في المباراة الودية التي أقيمت بين الفريقين اليوم الخميس، على ملعب الأهلي بمدينة نصر، في ختام استعدادات ناشئي الأهلي للموسم الجديد.

جاءت رباعية الأهلي عن طريق كل من: حمزة على، وأحمد عصام، وعصام أحمد ويوسف نادر.

وخاض فريق ٢٠٠٧ بالأهلي بقيادة مديره الفني أسامة زكي مجموعة من المباريات الودية، حتى يستعد اللاعبون بشكل قوي للمشاركة في بطولة الجمهورية، خاصة أنها المشاركة الأولى لهذه المرحلة السنية.

هذا وفي مباريات ودية سابقة فاز «أهلي ٢٠٠٧» على كل من السكة الحديد ٣-٢، وعلى بورتو ٦-٢، قبل أن يفوز اليوم على وادي دجلة ٤- صفر.

ومن المقرر أن يبدأ فريق ٢٠٠٧ بالأهلي مشواره في بطولة الجمهورية بمواجهة فريق الشرقية للدخان، على ملعب الأهلي بمدينة نصر، يوم الجمعة ٨ أكتوبر المقبل، في العاشرة صباحًا.

ويضم الجهاز الفني لفريق ٢٠٠٧ بالأهلي أسامة زكي مديرًا فنيًّا، وسعيد صبحي مدربًا مساعدًا، ومحمود عبدالله مدربًا لحراس المرمى، وصابر سنادة إداري الفريق، وحسن عبدالمطلب طبيب الفريق، ومحمد نحلة مخطط الأحمال والإعداد البدني، وناجح أبوزهرة أخصائي التدليك.