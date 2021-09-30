هزاع بن زايد: إكسبو يجمع العالم تحت راية المحبة.. والإمارات حققت المستحيل

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قال الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، إن «انطلاق حفل إكسبو 2020 دبي، الحدث التاريخي، بحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وأخوه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، يليق بعظمة المناسبة وتميزها، وهو تتويج لسنوات من العمل والجهد والإبداع لتتجسد الرؤية واقعاً مدهشاً يقود العالم من الإمارات نحو المستقبل ويجمع دول العالم وشعوبه تحت راية المحبة والتسامح والتقدم والابتكار».

وأكد في تغريدات على حسابه الرسمي في «تويتر» أن رؤية أعلام دول العالم ترفوف معاً في افتتاح إكسبو2020 دبي، ومعها تخفق قلوب الملايين في هذا الحدث التاريخي المنتظر، رسالة أمل بأن القادم أجمل وأن ما يجمع البشر أكثر بكثير مما يفرقهم، فالمصير واحد والمستقبل للجميع ويظل تواصل العقول أجمل رسالة تقدمها الإمارات للعالم.

وأضاف إن «انطلاق إكسبو 2020 دبي يأتي مع احتفال الإمارات بخمسين عاماً على تأسيسها على يد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، والآباء المؤسسين، واستعدادها لخمسين عاماً مقبلة تواصل فيه مسيرتها النهضوية والحضارية الفريدة».

وأشار إلى أن دولة الإمارات حققت المستحيل بروح العمل الجماعي وبالروح نفسها تواصل إدهاش العالم وصنع الفارق حاضرا ومستقبلاً.