أخبار عاجلة

نزاهة: إيقاف 271 مواطنا ومقيم في 9 وزارات -
اعتماد منتج تأمين الطرود البريدية -
"نيوكاسل" على بُعد ساعات من الاستحواذ السعودي.. والعهدة لـ"سكاي" البريطانية -
وزير التعليم يكرّم 49 طالبًا وطالبة حصلوا على 107 جوائز عالمية -
"الأمن البيئي" تضبط مخالفيْن يقومان بنقل الرمال وتجريف التربة -
جرعات كورونا المعطاة في المملكة تقترب من 43 مليون جرعة -
مركز حي الشرائع بمكة يقيم أمسية ثقافية بمناسبة يوم المعلم -
"الحبوب" تبدأ صرف مستحقات الدفعة الرابعة عشرة لمزارعي القمح المحلي -
الإحصاء الخليجي: 78 مليون جرعة من لقاح كورونا المعطاة بدول "التعاون" -
استهدفت 20 سعودية.. "همة" تبدأ التدريب العملي لبرنامج بارعة للتواصل الرقمي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. المصرى اليوم

هزاع بن زايد: إكسبو يجمع العالم تحت راية المحبة.. والإمارات حققت المستحيل

Print
هزاع بن زايد: إكسبو يجمع العالم تحت راية المحبة.. والإمارات حققت المستحيل هزاع بن زايد: إكسبو يجمع العالم تحت راية المحبة.. والإمارات حققت المستحيل

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، إن «انطلاق حفل إكسبو 2020 دبي، الحدث التاريخي، بحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وأخوه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، يليق بعظمة المناسبة وتميزها، وهو تتويج لسنوات من العمل والجهد والإبداع لتتجسد الرؤية واقعاً مدهشاً يقود العالم من الإمارات نحو المستقبل ويجمع دول العالم وشعوبه تحت راية المحبة والتسامح والتقدم والابتكار».

وأكد في تغريدات على حسابه الرسمي في «تويتر» أن رؤية أعلام دول العالم ترفوف معاً في افتتاح إكسبو2020 دبي، ومعها تخفق قلوب الملايين في هذا الحدث التاريخي المنتظر، رسالة أمل بأن القادم أجمل وأن ما يجمع البشر أكثر بكثير مما يفرقهم، فالمصير واحد والمستقبل للجميع ويظل تواصل العقول أجمل رسالة تقدمها الإمارات للعالم.

وأضاف إن «انطلاق إكسبو 2020 دبي يأتي مع احتفال الإمارات بخمسين عاماً على تأسيسها على يد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، والآباء المؤسسين، واستعدادها لخمسين عاماً مقبلة تواصل فيه مسيرتها النهضوية والحضارية الفريدة».

وأشار إلى أن دولة الإمارات حققت المستحيل بروح العمل الجماعي وبالروح نفسها تواصل إدهاش العالم وصنع الفارق حاضرا ومستقبلاً.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
وكيل الأزهر : نرفض صراع الحضارات وندعو إلى السلام..صور

وكيل الأزهر : نرفض صراع الحضارات وندعو إلى السلام..صور

تعرف على أماكن الفرق المتنفلة للحصول على لقاح كورونا في القليوبية اليوم الخميس

تعرف على أماكن الفرق المتنفلة للحصول على لقاح كورونا في القليوبية اليوم الخميس

نائب: حديث الرئيس عن سيناء يكشف إدراكه لضرورة تنميتها لتطهيرها من الإرهاب

نائب: حديث الرئيس عن سيناء يكشف إدراكه لضرورة تنميتها لتطهيرها من الإرهاب

ضبط محل ادوات غذائية فاسدة فى حلوان

ضبط محل ادوات غذائية فاسدة فى حلوان