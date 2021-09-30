بالصور.. الكلية التقنية للبنات بالطائف تختتم فعالياتها لليوم الوطني 91

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تراث وخط وتزيين ولياقة ودورات خياطة

اختتمت الكلية التقنية للبنات بالطائف، فعالية "نبنيها ونعمرها ونحميها"، بمناسبة اليوم الوطني السعودي ٩١.

وكانت قد انطلقت، الأحد الماضي، بإشراف وكالة شؤون المتدربات، متمثلةً بـ"وحدة الأنشطة".

الفعاليات كانت داخل الكلية وخارجها، حيث بدأت أولى فعالياتها بلقاء للاحتفاء بالوطن مع منسوبات الكلية، والتي تضمنت ورشة عمل "الدفاع عن الوطن"، مقدمة من هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، ومشاركات خارجية بلغة الإشارة.

وفي اليوم الثاني، تمت استضافة مجمع الملك فيصل الطبي، لتقديم عدة خدمات طبية للمنسوبات والتبرع بالدم.

واستضافة منظمة بارعات لدعم الحرفيات من خلال فعالية "تراثنا هويتنا"، ومشاركة قسمي الخياطة وإنتاج الملابس والتزيين النسائي من خلال عرض الأزياء الشعبية.

بدأت الفعاليات الخارجية، والتي تابعتها "سبق" يومي الثلاثاء والأربعاء، ونظمت في "تيرا مول"، بمشاركة الفنانين التشكيليين بالطائف، وركن للخط العربي والأقسام التدريبية بالكلية التقنية.

وكانت الأركان عبارة عن "ركن للأطفال وركن للجمال يحتوي على منتجات من صنع متدربات قسم التزيين النسائي وركن للاستشارات التسويقية ودراسة الجدوى" .

واختتمت الفعاليات اليوم الخميس، من خلال مسابقة الرسم بإشراف قسم الخياطة وإنتاج الملابس، ودورة مجانية بعنوان "استخدامات التقنية في المنشآت الصغيرة" مقدمة من قسم التقنية الإدارية.

كما تم تدشين فعالية "ممشى اللياقة"، وتنفيذ مبادرة "استبدلها" للحفاظ على البيئة.