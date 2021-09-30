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بالصور.. "صحة الطائف" تحتفل بإنجازاتها ومؤشراتها الإيجابية

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نتائج خطة ١٠٠ يوم تم تنفيذها بجميع المستشفيات والمراكز

بالصور..

أقامت صحة الطائف حفلها النصف السنوي لعام ٢٠٢١، بمشاركة وكيل وزارة الصحة للتمكين المهندس فهد العزام، وحضور مدير الشؤون الصحية سعيد القحطاني.

بدأ الحفل بكلمة لمدير الشؤون الصحية رحب فيها بالحضور وشكر فيها المستشفيات والادارات ثم القى وكيل الوزارة للتمكين المهندس فهد العزام، كلمة تطرق فيها إلى أهمية نشر ثقافة إدارة المشاريع المؤسسية وتطبيقها في جميع المشاريع؛ لما لها من نتائج ملموسة وذات أثر واضح على الإنجاز في الوقت المحدد.

عقب ذلك استعرض مستشار مدير الشؤون الصحية محمد الغامدي، نتائج خطة ١٠٠ يوم التي تم تنفيذها في جميع المستشفيات والمراكز الصحية والمتخصصة ونتائج المؤشرات، وكذلك الإنجازات التي تمت خلال النصف الأول من العام الحالي؛ ومنها تشغيل وحدتي غسيل الكلى والوراثة بمستشفى الأطفال.

ومن الإنجازات أيضًا اعتماد مركز السمنة بمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي فئة A، ويعتبر ثاني مركز على مستوى وزارة الصحة واعتماد وحدة العقم بمجمع الملك فيصل، وتجهيز عيادة أسنان بمركز النمو والسلوك كسابقة على مستوى مراكز المملكة، وتحقيق المركز الأول على مستوى المملكة لرحلة التنويم بالمستشفيات أقل من ١٠٠ سرير بمستشفى السحن، وتدشين العيادة الافتراضية للاستشارات النفسية لما قبل الزواج، وتشغيل مشروع بيت منتصف الطريق.

وفي نهاية الحفل كرم المهندس العزام والقحطاني الإدارات والمستشفيات التي قدمت مبادرات وحققت الإنجاز المطلوب في خطة ١٠٠ يوم وكذلك الإدارات التي حصلت على انجازات على مستوى وزارة الصحة.

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صحيفة سبق اﻹلكترونية

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