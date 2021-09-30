«أهلي 2008» يفوز على النصر ٥-١ وديًّا إستعدادا لمهرجان سوبر البراعم

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فاز فريق البراعم لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد 2008 على النصر بخمسة أهداف مقابل هدف، في المباراة الودية التي جمعتهما اليوم الخميس، على ملعب الأهلي بمدينة نصر، في إطار استعدادات فريق 2008 بالنادي للمشاركة في مهرجان السوبر للبراعم.

جاءت خماسية الأهلي في المباراة عن طريق كل من: عمر أبوغزالة (هدفان)، ومحمد صبري وعمر عدوي وحمزة عبدالكريم، بهدف واحد لكل منهم.

وجاءت المباراة ضمن سلسلة لقاءات ودية يخوضها فريق 2008، تحت قيادة مديره الفني أحمد صديق، من أجل الاستعداد للمشاركة في مهرجان السوبر للبراعم، الذي لم يعلن عن موعد انطلاقه حتى الآن.

وفي مباريات ودية سابقة فاز «أهلي 2008» على الغابة بخماسية نظيفة، وعلى الداخلية بثلاثية نظيفة، وعلى الشمس بسبعة أهداف دون رد.

ويضم الجهاز الفني لفريق 2008 بالأهلي أحمد صديق مديرًا فنيًّا، وأحمد يونس مدربًا مساعدًا، وأنور وجدي مدربًا لحراس المرمى، وأحمد فؤاد إداريًّا.