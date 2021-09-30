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يتعادل مع بيراميدز وديًا

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الزمالك يتعادل مع بيراميدز وديًا يتعادل مع بيراميدز وديًا

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تعادل مع فريق بيراميدز بدون اهداف، في إطار استعداد الفريقين لخوض المنافسات القارية والمحلية القادمة.

شهدت المباراة استحواذا متبادلا بين الفريقين في منطقة وسط الملعب، دون خطورة على كلا المرميين بإستثناء تسديدة أحمد فتحي في الشوط الأول التي تصدى لها محمد عواد حارس مرمى الزمالك ببراعة، وفي الشوط الثاني أهدر البديل عمر السعيد فرصة خطيرة بعدما تلقى تمريرة قصيرة من عبدالله جمعة داخل منطقة الجزاء، سددها بقدمه اليسرى بجوار المرمى.

وخاض الزمالك الشوط الأول بتشكيل مكون من محمد عواد في حراسة المرمى، وعبدالله جمعة ومحمد عبدالغني ومحمود علاء وحمزة المثلوثي في خط الدفاع، وإمام عاشور ومحمود عبدالعزيز وأشرف بن شرقي ومحمد أوناجم ويوسف أوباما في خط الوسط، وسيف الدين الجزيري في خط الهجوم

وفي الشوط الثاني دفع كارتيرون بحازم إمام بدلا من حمزة المثلوثي ومحمد أشرف “روقا” بدلا من محمود عبدالعزيز وإسلام جابر بدلا من أشرف بن شرقي وعمر السعيد بدلا من سيف الدين الجزيري وسيد نيمار بدلا من محمد أوناجم.

المصرى اليوم

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