هل يقبل الله التوبة مع تكرار العودة إلى الذنب ؟ .. الإفتاء تجيب

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وقال الدكتور محمود شلبى: «نبدأ باسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين.. صلى الله عليه وعلى أهله أجمعين وبعد.. إذا أخطا الإنسان فأذنب ذنبا أيا كان الذنب، فعليه أن يستغفر الله سبحانه وتعالى، وأن يتوب إليه عزوجل ويبتعد عن هذه المعاصى ولايرجع إليها مرة أخرى، ومع ذلك يقدم طاعات لله كصدقات مثلا متى تيسر ذلك، ومن الممكن أن يصلى ركعتين، فلا مانع من ذلك تطوعا لله عز وجل، ويعاهد الله ألا يرجع إلى المعاصى مرة أخرى، فبالتوبة والاستغفار وعدم الرجوع إلى الذنوب وفعل الطاعات فالله سبحانه وتعالى يغفر للانسان ويقبل توبته ورجوعه».

وفيما يخص تكرار الذنب وماذا يفعل التائب بشأن العودة المتكررة إليه، أوضح الدكتور محمود شلبى أنه «ينبغى أن يتحلى التائب بالإصرار والعزيمة على عدم تكرار الذنوب، فلو ضعفت نفسه فتاب ثم عاد للذنب مرة أخرى عليه ايضا ان يبادر بالتوبة مرة أخرى ويجدد التوبة، فالله سبحانه وتعالى يقول (قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ لا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ) (الزمر- الآية 53)، لكن الانسان حتى يخرج عن دائرة التلاعب «ويذنب ثم يتوب إلخ» لابد أن يكون لديه عزيمة واصرار على الايرجع للذنب ولديه رغبة ونية في فعل الطاعات والايرجع إلى المعاصى مرة أخرى، لكن لو أخطأ، فالله يعفو عما فات فيتوب الانسان ويرجع إلى ربه، والله عز وجل يقبل رجوعه، فالمهم أن تكون نيته صادقة وليست مجرد كلام فقط ليبرر لنفسه فعل الخطأ».