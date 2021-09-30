وزيرة التضامن تلتقي أسر الشهداء والمصابين في العريش

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التقت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، بأسر الشهداء والمصابين بقاعة الاجتماعات بالمدينة الشبابية الدولية بالعريش، بحضور اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء والدكتورة ميرفت عبدالسلام، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي، سعدية محمود، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي.

وأكدت القباج اهتمام رئيس الجمهورية بأسر الشهداء والمصابين، وتقديم الرعاية الكاملة لهم، حيث وجه السيد الرئيس بزيادة قيمة تعويضات أسر الشهداء المدنيين في العمليات الإرهابية إلى 200 ألف جنيه، تشمل 100 ألف من صندوق تكريم الشهداء وأسر المصابين، على أن ترفع وزارة التضامن الاجتماعي المبالغ التي سبق وصرفتها لأسر الشهداء والمصابين إلى 100 ألف جنيه أيضًا، مشيرة إلى أن مبلغ الزيادة سيتم صرفه للمستفيدين الشهر المقبل، عقب انتهاء صندوق تكريم الشهداء والمصابين من الصرف، والذي يتم من خلال فروع بنك ناصر الاجتماعي.

أشارت القباج إلى التمكين الافتصادي لأسر الشهداء وخاصة الزوجات والأبناء من خلال دعم المشروعات بالقروض الميسرة، لافتة إلى أن من بين المشروعات مشروع معاصر الزيتون وتجميع الالبان وتجفيف الفواكه.

من جانبه أكد الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء على تقديم عظيم الشكر والامتنان للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية على اللفتة الكريمة بتكريم أسر الشهداء والمصابين بالمحافظة، وصرف التعويضات. وقال، لدينا ٢٩١٥ من الشهداء والمصابين بالمحافظة يشملهم قرار الدكتور رئيس مجلس الوزراء، مشيرا إلى أنه سيصدر قرار لاحق بضم أسماء جديدة من شهداء ومصابى المحافظة، حيث سيستفيدون من قرار الدكتور رئيس مجلس الوزراء ليتم صرف مبلغ ١٠٠ ألف جنيها لأسرة كل شهيد توزع طبقا لإعلام الوراثة للمستحقين، وأنه تم صرف تعويض المصاب حسب نسبة العجز المقررة .