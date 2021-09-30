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إصابة سائق في انقلاب سيارة تابعة لمديرية رى القليوبية

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إصابة سائق في انقلاب سيارة تابعة لمديرية رى القليوبية إصابة سائق في انقلاب سيارة تابعة لمديرية رى القليوبية

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أصيب سائق سيارة تابعة لمديرية الرى في القليوبية إثر انقلاب سيارتة في نهر النيل عند قرية بلتان دائرة مركز شرطة طوخ حيث اختلت عجلة القيادة في يدة نتيجة انحراف سيارة أمامة وأنقذت العناية الإلهية السائق وتم نقله مصابا بإصابات سطحية إلى مستشفى بنها الجامعى لتلقى العلاج وجارى انتشال السيارة من النيل وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية اخطارا من المقدم محمد فتحى رئيس مباحث مركز شرطة طوخ يفيد انقلاب سيارة نصف نقل تابعة لمديرية الرى بالقليوبية اثناء سيرها على طريق خط 12 عند منطقة قرية بلتان في اتجاه بنها.

انتقل الرائد محمد بدوى مدير الحماية المدنية بطوخ وتبين أنه أثناء سير السائق انحرفت أمامه سيارة فجأه ما أدى إلى اختلال عجلة القيادة وإنحرفت سيارتة ناحية النيل وانقلبت بالسائق وأسرع الأهالى لإنقاذه وتم نقل مصابا بإصابات خفيفة إلى المستشفى وجارى رفع السيارة من النيل.

المصرى اليوم

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