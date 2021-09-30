رئيس البنك الدولي: الوضع في السودان يتحسن ولكنه بحاجة للصبر

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قال ديفيد مالباس رئيس البنك الدولي، اليوم الخميس، إن الوضع الاقتصادي في السودان يشهد تحسنا، إلا أنه رأى أن الأمر يتطلب من المواطنين الصبر.

ونقلت "رويترز"، عن مالباس الذي يزور السودان حاليا بعد اجتماعه مع رئيس الوزراء عبدالله حمدوك أن الوضع في السودان يتحسن على نحو تدريجي.

وأضاف أن هذه الأمر سوف يستغرقا وقتا وأنه سيكون من المهم أن يتحلى الناس بالصبر في التعامل مع الإصلاحات، داعيا السودانيين إلى التسامح نحو بعضهم البعض.

من جانبه، قال حمدوك إن السودان يأمل في أن يصل إلى مرحلة الشعور بأثر الإصلاحات على أرض الواقع في القريب العاجل.

واعتبر أن الشعب السوداني تحمل تكلفة باهظة لعملية الإصلاح، مؤكدا أنه لا يمكن اعتبار صبره عليها من المسلمات.