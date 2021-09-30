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«سيما مسرح».. عمل مسرحي جديد يجسد الجمهورية الجديدة للفنان محمود مجدي

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«سيما مسرح».. عمل مسرحي جديد يجسد الجمهورية الجديدة للفنان محمود مجدي «سيما مسرح».. عمل مسرحي جديد يجسد الجمهورية الجديدة للفنان محمود مجدي

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يستعد الفنان الممثل والمخرج المسرحي محمود مجدي للقيام بعمل فنى كبير بعنوان «سيما مسرح» ضمن عدة عروض مسرحية وفنية جديدة تتمثل في

اعادة تقديم أعمال مسرحية قديمة لكبار الفنانين بشكل جديد من بينهم الفنان الكبير فؤاد المهندس ولكن بإطاروشكل مختلف باستخدام التكنولوجيا الحديثة. ويّعد المشروع تجسيداً للجمهورية الجديدة من اخراج المخرج محمد دياب والمستشار الإعلامي محمود رمضان.

الفنان محمود مجدي قدم عروضا ً عدة عروض مسرحية من بينها «آخرالحب مبدأ» و«كنز العراف»، و«كوفا»، و«الدائره البيضاء»، و«البحر الميت»، و«الحكاك»، و«لقمه عيش»، و«مملكة الشياطين»، و«لعنه فرعون»، و«حدوته مصرية»،و«بعد العصر»، و«بدايه جديدة».

كما أشرف الفنان على عدة ورش تدريبية أفرزت عدة عروض مسرحية في طنطا والقاهرة، وشارك في عدة مهرجانات منها العرض المسرحي منها «كوكب » مع الفنان علاء مرسي بقصر ثقافة طنطا، كما شارك عرض «أبوالفتيان» مع الفنانة حنان شوقي والفنان طارق الدسوقي.

و الفنان محمود مجدي هو رئيس مجلس إدارة مؤسسة البيت بيتك للفنون. ومدير قسم الإخراج بالاتحاد العربي لحماية الطفولة والمنسق العام للفنون والدراما على مستوى الجمهورية لجمعية عودة القيم.

ويؤدى الفنان مجدي الآن بطولة العمل المسرحي «خرابيش الحرافيش» بوكالة الغوري التراثية الثقافية تحت رعاية مسرح الدولة من إخراج الدكتورعلاء نصر .

الفنان محمود مجدى
الفنان محمود مجدى
الفنان محمود مجدى
الفنان محمود مجدى

المصرى اليوم

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