فصل الكهرباء من السبت إلى الإثنين عن بعض قرى بني سويف للصيانة (التفاصيل)

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أعلن قطاع كهرباء بنى سويف،أنه من المقرر فصل التيار الكهربائي عن قرى(الحمرايا ، بياض العرب ، بني سليمان ) شرق النيل مركز بني سويف ، وذلك أيام : السبت ، الأحد والاثنين : 2 ، 3 و4 أكتوبر 2021 ، لإجراء أعمال الصيانة

حيث سيتم فصل التيار يوم السبت المقبل 2 أكتوبر 2021 عن قرية الحمرايا ،ويوم الأحد 3 أكتوبر عن قرية بياض العرب ، ويوم الاثنين 4 أكتوبر عن قرية بني سليمان، ،اعتبارا من الساعة 8صباحا حتى الساعة 12 ظهرا على مدار الأيام الثلاثة المذكورة عاليه

وإذ يتقدم القطاع بالاعتذار عن فصل التيار لإجراء الصيانة المطلوبة بهدف رفع كفاءة الخدمة في هذا المرفق الحيوي، مناشداً المواطنين والجهات الحكومية والمنشآت الخدمية المتأثرة بفصل الخدمة اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير احتياجاتهم الأساسية التي تعتمد على الكهرباء خلال تلك الفترة