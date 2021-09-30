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إزالة 71 مطبا عشوائيا في قرى مركز قنا

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إزالة 71 مطبا عشوائيا في قرى مركز قنا إزالة 71 مطبا عشوائيا في قرى مركز قنا

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تابع أشرف أنور رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا أعمال رؤساء قرى مركز قنا بإزالة جميع المطبات الصناعية والعشوائية بالطرق العامة والرئيسية، نظراً لإعاقتها حركة السير ومعاناة المواطنين وتمهيد الطرق العامة والرئيسية وإزالة جميع معوقات حركة السير أمام المواطنين بجميع مركز وقرى المحافظة.

إزالة المطبات بقنا

وأشار أنور، إلى أن الوحدة المحلية لقرية أولاد عمرو قد أزالت 14 مطب صناعي، و8 مطبات بالوحدة المحلية لقرية أبنود، وأن الوحدة المحلية لقرية القناوية أزالت 6 أيضاً بالطرق العامة، و5 مطبات بالوحدة المحلية لقرية المحروسة وإزالة 32 مطب و6 مطبات بالوحدة المحلية لقرية الجبلاو، وقامت الوحدة المحلية لقرية الأشراف بحملة مكبرة لتمهيد جميع الطرق العامة والداخلية بإستخدام (الجليدر)، بإجمالي أكثر من 71 مطبا صناعيا تم إزالتهم بالاسبوع الأول للحملة.

وأضاف أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا وتوابعها مستمرين بإزالة كافة المطبات الصناعية والعشوائية بجميع شوارع مدينة قنا وتوابعها، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد أي مخالف يقوم بإنشاء مطب صناعي دون الحصول على إذن أو تصريح .

المصرى اليوم

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