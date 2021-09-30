صحة بنى سويف تحذر: المعمل المشترك الجهه الوحيدة لإجراء تحاليل pcr للمسافرين

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قال الدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة، إن مديرية الصحة ببنى سويف اصدرت بياناً تطالب فيه الراغبين في السفر للخارج بعمل تحاليل pcr في المعمل المشترك بمديرية الصحة، وأن المديرية غير مسؤولة عن أي نتائج صادرة من معامل غير معتمدة.



وتضمن البيان «تهيب مديريه الصحه ببني سويف بأن المعمل المشترك بمديريه الصحه هو الجهه المعتمدة الوحيدة ببنى سويف لإجراء تحاليل الpcr للمسافرين للخارج وان مديريه الصحه ببني سويف غير مسؤولة عن أي نتائج صادرة من معامل غير معتمدة وتهيب بالسادة المواطنين عدم الانسياق وراء أي شائعات مغرضه حرصا على مصلحتهم الشخصية، ومواعيد عمل المعمل المشترك يوميا من الثامنه صباحا وحتى الخامسه بعد العصر ويتم الحصول على النتائج يوميا بعد اجراء التحليل».



وأكد وكيل وزارة الصحة أن هذا البيان جاء بناء على تعليمات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحه والسكان، وعلى كتاب سلطة الطيران المدنى المصرى رقم( ٩٣٢٩ ) والمتضمن كتاب وزارة الصحه المصريه بشان الجهات المختصه لإجراء تحاليل الـpcr للمسافرين للخارج والتابعة لوزارة الصحة.