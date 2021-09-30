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إجرائية فقط.. تفاصيل الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الثاني للنواب

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إجرائية فقط.. تفاصيل الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الثاني للنواب إجرائية فقط.. تفاصيل الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الثاني للنواب

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كشفت النائبة المهندسة رقية عبدالعزيز الهلالي، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب عن حزب حماة الوطن، تفاصيل الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الثانى بمجلس النواب والتى من المقرر عقدها، السبت، الموافق 2 اكتوبر المقبل، قائلة: يختلف كثيرا عن دور الانعقاد الاول من حيث كثرة التشريعات ومشروعات القوانين التي تحقق المصلحة العامة للدولة بشكل عام والمواطنين بشكل خاص.

وقالت النائبة رقية الهلالي، في بيان صادر عنها اليوم، أن الجلسة ستكون إجرائية فقط، بمعني أنه خلال افتتاح تلك الجلسة، سيتم تلاوة قرار الرئيس السيسى بدعوة مجلس النواب للإنعقاد بدور الانعقاد الثانى، ثم يليها طرح الرغبات المقدمة من أعضاء المجلس فيما يتعلق بالإنضمام للجان النوعية، والتي يعقبها إجراء إنتخابات رؤساء ووكلاء وأمناء سر اللجان النوعية بالمجلس.

وأشارت عضو لجنة الإسكان بالبرلمان إلى أن الأجندة التشريعية لمشروعات القوانين المقدمة من ذات الأولوية، وصلت المجلس من أيام، وذلك تنفيذًا لتكليفات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بالتنسيق مع الوزارات المعنية لتحديد أولويات مشروعات القوانين الهامة التي يتطلب مناقشتها بالبرلمان وصولاً إلى الصورة النهائية لها، وذلك بمناسبة بدء دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب، ودور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الأول لمجلس الشيوخ، مثمنة دور الحكومة القائم والتنسيق الدائم مع البرلمان من أجل الارتقاء بحياة المواطنين في الجمهورية الجديدة.

وتقدمت النائبة رقية الهلالي، بالتهنئة للسيد المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب والسيد المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ، والسادة أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والقيادة السياسية الحكيمة على عودة دور الانعقاد الثاني، بدعوة من السيد الرئيس عبدالفتاح رئيس الجمهورية.

يذكر أن رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، دعا مجلس النواب للانعقاد يوم 2 أكتوبر المقبل، كما دعا الرئيس السيسي مجلس الشيوخ للانعقاد يوم 5 من الشهر ذاته.. وتم نشر القرار في الجريدة الرسمية.

المصرى اليوم

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