بالأسماء.. الجامعة اليابانية تشارك في «تحدي البحوث» بفريق طلابي

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أعلن الدكتور عادل ريان، عميد كلية الأعمال الدولية والانسانيات بالجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، ترشيح 10 طلاب من منتسبي الكلية للمشاركة في المسابقة الدولية للتحليل المالى «تحدى البحوث»، موضحاً أن المسابقة تنظمها الجمعية المصرية لخبراء الاستثمار، تحت مظلة معهد المحلل المالى Chartered Financial Analyst (CFA) Institute بالولايات المتحدة الأمريكية.

وقال العميد في تصريحات له الخميس، أن الطلاب شاركوا في الجلسة الافتتاحية للمسابقة التجريبية، حيث تم عرض القوائم والقرارات المالية لإحدى الشركات ليتم تحليل قوائمها وتقييم السعر العادل لاسهامها من قبل الجامعات المصرية المشاركة، على أن يتم تقييم عروض الطلبة من مجموعة من المحكمين ذوي الخبرة العملية لترشيح فريق واحد من 5 طلاب يمثل كل جامعة في المسابقة المحلية على مستوى الجامعات المشاركة، وينافس الفريق الفائز في التصفيات المحلية الفرق من الدول في نفس المنطقة ثم التصعيد إلى نصف النهائى والنهائى العالمى.

وأضاف ان فريق الطلاب المشارك بالمسابقة التجريبية، ضم كل من محمد مسعد، منه ناصر، محمد ماجد، حبيبه يحي، فرح عصام، سيف مرعى، عبدالله حمدى، مرام أشرف، محمد عطيه، محمود مدحت.