الرئيس الإيراني يأمر ببدء تطعيم الكوادر الطبية بالجرعة الثالثة من لقاح كورونا

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دعا الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، اليوم الخميس، إلى بدء تطعيم الكوادر الطبية بالجرعة الثالثة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا، وبدء تطبيق اجراءات الحجر الصحي الذكي بصورة تجريبية.

وخلال اجتماع مع رؤساء اللجان الخاصة في الهيئة الوطنية لمكافحة كورونا، شدد رئيسي على «ضرورة التمسك بالتعليمات الطبية، على الرغم من تسارع حملة التلقيح»، داعيا إلى تطبيق «اجراءات الحجر الصحي الذكي بصورة تجريبية بأحد المحافظات».

يذكر أنه من المقرر أن يتم فرض قيود ذكية على المواطنين الذين لم يتلقوا اللقاح، على أن يسمح للاشخاص الذين يحملون التصريح الالكتروني للقاح كورونا المشاركة في الاجتماعات واستخدام وسائل النقل العامة والاستفادة من الخدمات العامة.