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محمد بن راشد ومحمد بن زايد يدشنان إكسبو 2020 دبي

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محمد بن راشد ومحمد بن زايد يدشنان إكسبو 2020 دبي محمد بن راشد ومحمد بن زايد يدشنان إكسبو 2020 دبي

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دشن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة مساء اليوم حفل الافتتاح الرسمي لمعرض «إكسبو 2020 دبي»، الذي تستضيفه دولة الإمارات العربية المتحدة في دبي ضمن أول انعقاد للحدث العالمي الكبير في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، وبمشاركة 192 دولة من مختلف أنحاء العالم، ونقل سموهما تحيات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» وترحيب سموه وأمنياته بالتوفيق لممثلي الدول ووفود المنظمات والهيئات والمؤسسات الدولية المشاركة.

ويمتد المعرض، الأكبر والأعرق من نوعه في العالم، على مدار ستة أشهر تحت شعار «تواصل العقول وصنع المستقبل» وبالتركيز على ثلاثة محاور أساسية هي «الاستدامة و»التنقل«و»الفرص«من أجل رسم ملامح مستقبل العالم عبر حوار ثقافي وإبداعي هدفه تقديم الحلول والابتكارات والأفكار التي تعين على تحقيق طموحات شعوبه وإيجاد آليات أكثر كفاءة لتفعيل العمل المشترك نحو غد أفضل للجميع.

المصرى اليوم

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